CHP'den Ziraat Bankası'nda yolsuzluk iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ziraaat Bankası'nın Can Akın Çağlar döneminde, 20'nin üzerinde şirketi olan Dursun Akdağ'ın henüz şirketlerini kurmadan her bir şirketi için 7-7,5 milyon TL tutarında kredi aldığını öne sürdü.

TBMM KİT üyesi CHP'li Erdoğdu, AKP'nin iktidarlığa gelmesiyle yolsuzlukların arttığını iddia etti. Erdoğdu, kamu bankalarının faaliyetlerinin AKP döneminde karartıldığını, denetim mekanizmalarının yok edildiğini, yandaş işadamlarının, belirli kamu ve özelleştirme ihaleleri verilerek kirli bir kasa haline getirildiğini öne sürdü.

Dosyaların kendilerine bankada söz konusu kredilere karşı mücadele veren banka bürokratları tarafından iletildiğini aktaran Erdoğdu, ilk açıklayacakları dosyanın Dursun Akdağ isimli bir kişinin şirketleri ile ilgili olduğunu söyledi. Erdoğdu şöyle devam etti:

"Dursun Akdağ 1970 Bayburt doğumlu biri. Çeşitli ticari faaliyetlerde bulunuyor. Son 2003-2006 yılları arasında Aydınlı gruba ait Aymerkez AVM Genel Müdürlüğü yapıyor. Bu grubu dolandırmaktan davalık oluyorlar. Bize gelen bilgi bu davadan hüküm yediği ve dosyanın Yargıtay'da olduğu. Elimizdeki raporların içindeki bilgilerden Dursun Akdağ isimli şahsın Akdağlar, Yonca, Selva Tarım ile Hayat Hayvancılık, Burgaz Hayvancılık, Yöresel Hayvancılık gibi 20'nin üzerinde şirket kurduğu anlaşılmaktadır. Bu şirketlere baktığınızda Akdağ ya şirketin hakim ortağı ya da sorumlu müdürüdür. Diğer ortaklar akrabaları olarak görünmektedir. Mali tahlil ve istihbarat raporları kredinin kullandırılmasında en önemli belgelerdir. Bu raporlara göre Aksüt, Dünya, Akay, Dağlar, Yıldız Hayvancılık şirketlerinin 02.11.2010 tarihinde kurulan bu şirketler henüz ortada yokken bankaya kredi için başvurduğu, banka tarafından kredi değerlendirilmesine alındığı, şirket kurulduktan hemen sonra mali istihbarat raporlarının hazırlandığı evraklarla sabittir. Bu kredilerin birçoğu, hemen hemen tamamı faizsiz teşviksiz krediler. Tarımda hiçbir geçmişi olmayan, son çalıştığı işyeri ile alacak davasından davalı olan bir şahıs, kurduğu 20'nin üzerindeki her bir şirket için 7-7,5 trilyonluk, yeni parayla 7,5 milyonluk tarım kredisi kullandırılıyor. Çağlar ile Akdağ ile ilgili şöyle bir beyanda bulunuyor. 'Bu benim arkadaşımdır, bu krediyi kullandırmak istedim'.Ziraat Bankası bu sırada onlarca yıllık tarım tecrübesi olan bir sürü firmayı da ne yazık ki kredilerden yararlandırmamıştır."

Erdoğdu, banka personelinin direndiğini, bu nedenle bazılarının sürgün edildiğini, bazılarının ise hakkında tutanak düzenlendiğini de öne sürdü. Erdoğdu, "Doğru ve etik olan Çağlar'ın BDDK'daki görevinden istifa etmesidir. Eğer Çağlar bu kararı almazsa hükümetin üzerine düşen Çağlar'ı bu soruşturmalar bitinceye kadar soruşturmanın salahiyeti açısından görevden almasıdır. BDDK, bankacılık sektörünü düzenleyen, denetleyen, yöneten en önemli ve bağımsız kalması gereken kurumdur" şeklinde konuştu.k saat sürdü. Kılıçdaraoğlu, genel merkezden ayrılırken Orgeneral Özel'e arabasına kadar eşlik etti.