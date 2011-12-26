-CHP'den zam komisyonu TBMM (A.A) - 26.12.2011 - CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu, milletvekili emekli aylıklarına ilişkin önergede imzası bulunan TBMM Katip Üyesi ve CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın talebi üzerine ön inceleme komisyonu oluşturdu. CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu, Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan'ın da katılımıyla toplandı. Toplantıya, aynı zamanda Grup Yönetim Kurulu üyesi olan ve milletvekili emekli aylıklarına yapılan zamma ilişkin önergede imzası bulunan Özcan da katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: ''Kamuoyuna malolan konuya ilişkin Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan'ın ön inceleme yapılması yolundaki talebi üzerine, Grup Yönetim Kurulu içerisinden 3 kişilik bir komisyon oluşturularak, yapılan ön inceleme sonucunda yeniden değerlendirme yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.'' CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, İstanbul Milletvekili, Ali Özgündüz ve Manisa Milletvekili Sakine Öz, komisyonda görev yapacak.