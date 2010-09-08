-CHP'DEN YSK'YA ''TUTANAK'' BAŞVURUSU ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - CHP'nin halk oylamasında sandık sonuçlarını gösteren ''tasdikli sandık kurulu tutanaklarının siyasi parti temsilcilerine verilmesinin'' karar altına alınması isteğiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurduğu bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, CHP Genel Sekreteri Önder Sav imzasıyla YSK'ya başvuru yapıldığı belirtildi. Halk oylamasında sandık sonuçlarını gösteren sayım-döküm tutanağının sadece iki nüsha hazırlanacağı ve sandık görevlisi siyasi parti temsilcilerine verilmeyeceği yönünde duyum alındığı belirtilen başvuruda, şunlar kaydedildi: ''Bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde yeterli sayıda hazırlanıp sandık kurulunca onaylanarak isteyen siyasi parti görevlisi veya gözlemcisine verilen sayım-döküm tutanağı seçimlerin şeffaflığını sağlayan en önemli hususlardan birisi olmuştur. 12 Eylül'de yapılacak halk oylaması, yaratacağı sonuçlar açısından milletvekili genel seçimleri kadar önemlidir. Hiçbir kuşku, şüphe ve şaibeye meydan vermeyecek şekilde yapılması daha önceki uygulamanın devamı ile mümkün olacaktır. Sandık başlarında sandık kurulu ile siyasi parti temsilcileri arasında tartışmaların yaşanmaması için de olağan uygulamanın devamında büyük yarar vardır. Eğer bu halk oylaması siyasi partileri doğrudan ilgilendirmiyor gibi düşünülüyorsa, bu durum demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin ülke demokrasisi açısından fevkalade önemli bir halk oylamasında devre dışı bırakılmalarına yol açacaktır. Duyumu alınan tutanak belge ve örneği verilmeyeceği gerçek ise bu anlayış demokratik, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile asla bağdaştırılamaz.''