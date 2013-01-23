CHP'den yerel yönetimde 'halkın görüşü" teklifi

Hülya Karabağlı / Ankara

Yeni anayasada yer alacak “kamu idaresi” bölümüne ilişkin önerilerini TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunan CHP, son büyükşehir yasasıyla sınırları değiştirilen İstanbul Şişli ve Ankara Yenimahalle belediyesi düzenlemelerine karşı “halkoylaması” önlemi önerdi. CHP önerisinde, yerel yönetimlerin sınırlarının ancak “halk oylaması” ya da diğer yöntemlerle “halkın görüşünün alınması” koşulu yer aldı.

CHP’nin önerisinde belediye başkanlarının İçişleri Bakanı tarafından görevden alınması uygulamasına son verilmesi öngörülürken, görevleri ile ilgili bir suç nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan yerel yönetim organları veya bu organların üyelerinin geçici önlem olarak görevden uzaklaştırılmasına, İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine yasayla belirlenen idari yarı mercii tarafından 15 gün içinde karar verilmesi koşulu getiriliyor. CHP’nin önerisinde yer alan bir başka düzenlemeye göre de memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluş mensuplarına kanunda gösterilen usul ve esaslar çerçevesinde savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyecek.

CHP önerisinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise yerel yönetim karar organlarında “cinsiyetler arası eşit temsil ve katılım” ilkesine yer vermesi olurken, yerel seçimlerin mevcut anayasadaki gibi 5 yılda bir yapılması hükme bağlanıyor.