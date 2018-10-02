CHP'den yerel seçimler için ‘İnce' hedef

CHP’nin yerel seçim hedefleri arasında, partinin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ulaştığı yüzde 30 oy oranının geçilmesi olduğu belirtildi. Hafta sonu Bolu Abant’ta bir kamp gerçekleştiren CHP’nin yerel seçim kampanyasındaki ana hedefi ise AKP’ye oy kaybettirmek, CHP’nin oyunu artırmak olarak belirlendi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın, ana muhalefet partisinin Abant kampında ele aldığı yerel seçimlere dair ‘strateji, yöntem, hedefler, öncelikler ve öneriler’le ilgili haberi şöyle:

"CHP'nin kampanya hedefleri arasında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 24 Haziran’da geçtiği yüzde 30 sınırını aşmaya vurgu yapılması dikkat çekti. Sunumda, 'Hedefimiz hem tek tek seçim bölgelerinde zaferler kazanmak, hem de ülke geneli oyumuzu yüzde 30 psikolojik sınırının üzerine çıkartmaktır' ifadeleri yer aldı. Bu kapsamda Atatürk’ün 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' sözünden feyz alınacağı belirtilerek, CHP ’nin hat korumayı değil, ülke genelinde oyunu yükseltmeyi hedef aldığına işaret edildi.

"Süreç tek adamın yarattığı olumsuzluklara dikkat çekmeyi gerektirmektedir"

AKP’nin demokrasinin gerilemesi ile ekonomik kriz arasındaki bağı görünmez kılmasına karşı Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik ve siyasi krizin AKP’nin siyasi kararları ile doğrudan bağının gösterilmesi, kampanya stratejisi olarak ifade edilen sunumda, ekonomik krizden çıkış için refahın artmasının ancak daha fazla demokrasi ile mümkün olduğu belirtildi, 'Yerel düzeyden başlayarak daha güçlü bir demokrasi inşa etmeliyiz' ifadeleri kullanıldı.

Sunumda, yerel seçimlerin en zayıf yanının CHP’nin en güçlü yanı olmasına çalışmanın temel strateji olacağı belirtilerek, “Yerel seçimlerde her bölgede o bölgenin ve adayın özellikleri ön plana çıkar. Ama şu an içinde bulunduğumuz süreç tek adam yönetiminin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekmeyi gerektirmektedir. Tek adam rejiminin ülkede yarattığı ekonomik ve demokratik krizi sorgulamak ve bu rejime güvenoyu vermemek elimizdedir” dendi.

"Entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp sağ partilere oy verenlerin dili..."

Kampanya temaları başlıklı bölümde, entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşmak; şehirlerde gıdanın, enerjinin üretilebildiği çevreye ve topluma faydalı, sürdürülebilir politikalar geliştirmek; ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi tüm mağdurlar için erişimin mümkün hale getirilmesi hedefleri yer aldı.

"İttifakı, kutuplaşmaya ve korkuya karşı yeni bir birlik olarak tasarlıyoruz"

“Yöntemler-İttifaklar” başlığı altında ise “Türkiye ittifakını, millet ittifakını bir seçim işbirliği olarak değil, kutuplaşmaya ve korkuya karşı yeni bir birlik olarak tasarlıyoruz ve kentlerimizi de ülkemizi de bu anlayışla korkusuzca yeniden kuracağız” görüşlerine yer verildi.

“Saadet Partisi ittifakının oluşturduğu bir rüzgâr var"

Sunumda özellikle muhafazakâr kesim ile yapılacak ittifakların önemli olduğu vurgulanırken, “Saadet Partisi ittifakının oluşturduğu bir rüzgâr var. Ciddi miktarda oya dönüşmese de sembolik anlamda muhafazakâr dünyada CHP algısına dair ezberleri bozan bir kulak verme davranışına yol açtı” ifadeleri yer aldı.

Sunumda 17 bölgede çalıştay ve arama toplantıları yapılacağı belirtilerek, Trakya’da 2, İstanbul’da 3, Güney Marmara’da 1, İzmir’de 2, Ege’de 1, Ankara’da 1, İç Anadolu’da 1, Akdeniz’de 2, Karadeniz’de 2, Doğu Anadolu’da 1, Güneydoğu Anadolu’da da 1 adet toplantı yapılacağı ifade edildi.