CHP'den yeni Meclis Başkanı Kahraman'a 'Atatürk' tepkisi

TBMM’nin yeni başkanı İsmail Kahraman’ın, üçüncü tur oylamada seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk adını anmaması CHP’nin tepkisine neden oldu. Grup Başkanvekili Engin Altay, oturduğu yerden söz alarak, “Bu Meclisin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasına üzüldüm” dedi. Bu çıkış üzerine yeniden söz Kahraman,“Bütün hizmet verenleri rahmetle andım. Kaldı ki Salı günkü oturumda geniş şekilde konuşacağım” yanıtı verdi.

TBMM tutanaklarına yansıyan konuşmalar şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri ve şahsınızda yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlığı gibi yüce bir görevi tevdi ederek şahsıma göstermiş olduğunuz güvene şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde yapacağımız çalışmaların milletimizin esenliğine, huzuruna, mutluluğuna, devletimizin her yönden daha da gelişmesine katkı sağlayacağını diliyorum, umuyorum. Belirtmek isterim ki gerçekleştireceğimiz yasama ve denetim faaliyetleri Anayasa'ya, mevzuata ve İç Tüzük'e uygun olarak tam bir tarafsızlık içinde yürütülecektir. İnanıyorum ki milletvekillerimiz ve partilerimiz Meclisimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasında saygınlığının korunmasında gereken hassasiyeti gösterecektir, milletimizin bizden beklentisi de budur. Bu vesileyle, kuruluşundan bugüne kadar Meclisimizde görev yapmış olanlardan vefat edenleri rahmetle ve minnetle anıyor, yaşayanlara hayırlı ömürler niyaz ediyorum.

Meclisimizin 26'ncı Döneminin yemin töreni ile Başkanlık seçimi çalışmalarını yöneten geçici Başkanlık Divanının Başkanı Sayın Deniz Baykal'a ve üyelere teşekkürler ediyorum.

Milletimize ve devletimize hayırlı neticeler sağlayacak çalışmalar yapmayı bizlere nasip etmesini Allah'tan diliyorum. Göstermiş olduğunuz teveccühe şükranlarımı sunuyor, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından ayaklar alkışlar, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkanı kutluyorum, tebrik ediyorum. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yaptığı teşekkür konuşmasında bu Meclisin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasına üzüldüm. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, ben onunla ilgili ibare kullandım efendim.

BAŞKAN - Evet.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Bütün hizmet verenleri rahmetle andım. Kaldı ki Salı günkü oturumda geniş şekilde konuşacağım