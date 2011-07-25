-CHP'DEN YENİ KANUN TEKLİFİ TBMM (A.A) - 25.07.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TSK'dan ilişiği kesilenlerin haklarının iadesine ilişkin düzenlemenin ''tüm mağdurları kapsamadığı'' gerekçesiyle hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Hamzaçebi'nin teklifi TSK Personel Kanunu'na bir geçici madde eklenmesini öngörüyor. Teklifte, 12 Mart 1971'den sonraki dönemde, mahkeme kararına dayanmayan idari kararlarla TSK'dan ilişiği kesilenlerin bazı haklardan yararlanmasına ilişkin yasa değişikliği kapsamına girmeyecek suçlar sayılıyor. Teklif, sayılan bu suçlar dışındaki gerekçelerle idari kararla TSK'dan ilişiği kesilenlerin tümünün haklarının iadesine ilişkin düzenlemeden yararlanmasını düzenliyor. Bunu göre, devlet memuru olma şartını yitirenler, yüz kızartıcı suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanlar, TSK'dan çıkarılmayı gerektirecek nitelik ve yoğunlukta disiplin suçları nedeniyle ilişiği kesilenler ile akademik yetersizlik nedenleriyle idari kararlarla ilişiği kesilenler dışındakiler bazı hakların iadesini öngören düzenlemeden yararlanacak. Teklifin gerekçesinde, TSK Personel Kanunu'nda olağanüstü dönemlerde mahkeme kararına dayanmayan idari tasarruflarla ilişiği kesilen askeri personelin mağduriyetinin telafisini amaçlayan hüküm bulunduğu, ancak söz konusu hükmün tüm mağdurları kapsamadığı ifade edildi. Aynı türden mağduriyetler arasında ayrımcılığın kamu vicdanını inciteceği kaydedilen gerekçede, bu durumun herkesin adalet anlayışına aykırı olacağı savunuldu. Gerekçede, ayrıca teklifle ''Mahkeme kararına dayanmayan ilişik kesme kararlarına karşı etkin başvuru hakkını kullanamamış, kullansa bile ilgili mahkemenin hakimlik teminatı ve yargı bağımsızlığı yönünden yeterince güçlü olmaması nedeniyle olumlu sonuç alamamış personelin mağduriyetinin telafisinin amaçlandığı'' belirtildi.