CHP'den yeni iddia

Türkiye'de iktidar ve muhalefeti bir birine düşüren Almanya'daki Deniz Feneri davasının bugünkü duruşması tamamlandı.



Davayı izleyen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Kılıç, Frankfurt'taki Kanal 7 Binasına baskın düzenleyen Frankfurt Emniyet Müdürlüğünün bilirkişisi Alexander Böhm'üm duruşmada RTÜK Başkanı Zahit Akman'ın Deniz Feneri olayında, derneğin üyesi olmasa da, "üstlenmiş olduğu misyon, para taşıma ve kuryelik konularında yaptığı faaliyetlerin" bizzat fotoğrafı da mahkeme salonuna 5 dakika yansıtılarak, "hangi tarihte kime, ne zaman, nerede hangi şirketin ortağı olduğunu yine hangi tarihler arasında genel müdür olarak görev yaptığını" belgeleriyle ortaya koyduğunu bildirdi.



Almanya'da devam eden Deniz Feneri Davası'nın bugünkü duruşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve RTÜK Başkanı Zahid Akman'la ilgili şok iddialar, belgeleriyle ortaya konuldu. Duruşmayı CHP adına CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kılıç da izledi. Duruşmanın ardından, ANKA'ya açıklamalarda bulunan CHP MYK Üyesi Ali Kılıç, Mahkeme Başkanının geçen hafta CHP'den parlamenterlerin kendisini ziyaret ederek baskı yaptığı haberlerinin düzmece olduğunu söylediğini ifaden Kılıç, "Mahkeme başkanı, Türkiye'de çıkan bu haberleri kesin bir dille yalanladı ve bunların düzmece olduğunu söyledi. Sayın Başkan, "Alman yargısına kimse baskı yapamaz. Bize böyle bir baskı olduğu iddiaları yanlış. Kimse de böyle bir şeye yeltenmez' diye konuştuğu bilgisini verdi.



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Frankfurt'taki Kanal 7 Binasına baskın düzenleyen Frankfurt Emniyet Müdürlüğünün bilirkişisi Alexander Böhm'ün duruşmadaki açıklamalarını anlatan CHP'li Kılıç, Böhm'ün, duruşmada Zahit Akman'ın Deniz Feneri olayında, derneğin üyesi olmasa da, üstlenmiş olduğu misyon, para taşıma ve kuryelik konularında yaptığı faaliyetleri bizzat fotoğrafı da mahkeme salonuna 5 dakika yansıtılarak, hangi tarihte kime, ne zaman, nerede hangi şirketin ortağı olduğunu yine hangi tarihler arasında genel müdür olarak görev yaptığını belgeleriyle ortaya koyduğunu ifade etti.



Alman yargısı Erdoğan’ı yalanladı



CHP'li Kılıç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşmanın başladığı günden bu yana Deniz Feneri olayıyla ilgilerinin bulunmadığını ve adı geçen kişileri tanımadığını söylediğini hatırlatırken, duruşmaya ilişkin şu bilgileri verdi:



"Alman yargısı bu kutsal Ramazan ayında üzülerek ifade ediyorum ki sayın Başbakanı yalanladı. Sayın Başbakan bizzat Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile 2007 sonbaharında yaptığı görüşmede Deniz Feneri ile ilgili olarak, "Bu soruşturma neden bu kadar uzun sürüyor' diye soruyor. Büyükelçi de bu soruyu, bir rapor haline getirerek Alman Dışişleri Bakanlığına kripto ile bildiriyor.



Ayrıca, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, yine Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede bu konuyu dile getiriyor. Hangi aşamada olduğunu soruyor. Bunun üzerine Büyükelçi soruşturmanın çok boyutlu sürdürüldüğünü bu nedenle de gecikme yaşanacağı bilgisini veriyor. Büyükelçi, yine Bakan Çiçek'e Interpol aracılığıyla bu duruşmada adı geçen isimlerle ilgili Türkiye'den bilgi istediklerini ancak bilgilerin kendilerine ulaştırılmadığını dile getiriyor. Bu iki görüşme de, AKP Hükümeti'nin Deniz Feneri ile ilgimiz yok dese de, Başbakan Erdoğan bizzat Alman yargısı tarafından yalanladı. Eğer sayın Başbakan orada tutuklu bulunan üç kişinin akıbeti yerine orada paralarını kaptıran vatandaşların haklarını savunsaydı bu bizi mutlu ederdi. Ama sayın Başbakan mağdurları savunmak yerine, sanık konumundaki insanların durumunu takip etmiş, onları savunmuştur."



Kılıç, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile davayı izlemeyi sürdüreceklerini söyledi. Davanın yarınki duruşmasında bir karar çıkması bekleniyor.

