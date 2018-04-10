CHP'den vekillerine 81 ilde eylem talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi, 2016'daki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz tarihinde ilan edilen OHAL'i, Anayasa referandumunun yapıldığı 16 Nisan'da protesto etmek için 81 il genelinde oturma eylemi başlatıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi tarafından milletvekili ve il yönetimlerine yurt genelinde yapılacak oturma eylemiyle ilgili duyuru yapıldı.

CHP yönetimi tarafından gönderilen yazıda "15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hükümet tarafından 20 Temmuz'da bir sivil darbe gerçekleştirilmiş ve ilan edilen OHAL ile Türkiye'de baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Ülkemizi demokrasiden, insan hak ve özgürlüklerinden adım adım uzaklaştıran OHAL'e karşı, tarihimize mühürsüz seçim olarak geçen halk oylamasının yıl dönümü olan 16 Nisan 2018'de tüm yurt çapında kitlesel eylemler yapılacaktır. Bu kapsamda 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 12:00 ve 13:00 arasında 81 ilde eş zamanlı olarak kent meydanlarında "OHAL değil demokrasi" eylemleri yapılacaktır. İlinizde bulunan siyasi partilerin temsilcileri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, odalar ve platformlar ile iletişime geçerek güçlü ve ses getirir nitelikte oturma eylemi ve diğer eylem biçimlerinin organize edilmesi için çalışmalar yapmanız hususunda gereğini dileriz" denildi.