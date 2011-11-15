-CHP'den Van depremi için kanun teklifi TBMM (A.A) - 15.11.2011 - CHP, Van'da meydana gelen deprem sonrası alınması gereken önlemleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Bihlun Tamaylıgil ile birlikte hazırladıkları kanun teklifi hakkında bilgi verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem bölgesindeki temaslarda bulunduklarını ve eksiklikleri kamuoyuna yansıttıklarını anlatan Tanrıkulu, aradan geçen süreye rağmen sorunların giderilmesi için hükümetin konuyla ilgili kanun tasarısını TBMM'ye getirmediğini söyledi. Kendilerinin eksikleri tespit ederek, ''Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''ni hazırladıklarını ve Meclis Başkanlığına sunduklarını dile getiren Tanrıkulu, depremle ilgili tedbirlerin acilen Mecliste karara bağlanması gerektiğini kaydetti. Kanun teklifi ile hem imar, hem hasar gören yapılar, hem de yakınlarını yitirenlerin aylık almasına ilişkin çeşitli düzenlemeler getirmeyi planladıklarını ifade eden Tanrıkulu, tasarının maddeleri hakkında bilgi verdi. Gazetecilerin, deprem bölgesinde 300'e yakın çocuğun soğuktan zatürre olduğu yönündeki haberleri hatırlatılması üzerine de Tanrıkulu, Hükümetin ve valiliğin deprem felaketini yönetemediğini ileri sürdü. Yönetememesinin bir nedeninin de çadır konusundaki aksaklık olduğunu ifade eden Tanrıkulu, bu konuyla ilgili tedbirin Sağlık Bakanlığı tarafından alınması gerektiğini söyledi. Tanrıkulu, ''Maalesef bakanlar açısından Van bir podyuma dönüşmüştür. Podyuma çıkar gibi dalaşıp gidiyorlar. Halkla bir temasları yok, irtibatları yok. Marifet orada 8-10 bakanla oturmak değil, marifet, bu sorunlara çözüm bulmaktır. Hükümet bu krizi yönetememiştir'' diye konuştu. ''2-B arazilerine ilişkin bir soru üzerine de Tanrıkulu, CHP'nin görüşleri doğrultusunda Meclise bir teklif gelirse, buna destek vereceklerini söyledi. -Kanun teklifi ne getiriyor- CHP'nin kanun teklifine göre, deprem nedeniyle yıkılmış veya ağır hasar hasarlı konut ve işyeri sahibi afetzedeler için konut, işyeri ve her türlü altyapı ve sosyal donatılar, TOKİ tarafından yaptırılacak. Orta hasarlı olduğu tespit edilen binaların hak sahiplerine ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onarımı için 4 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi verilecek. Deprem bölgesinde görev yapan her statüdeki personele görev yaptıkları 3 yıl boyunca net ücretlerinin yüzde 100'ü oranında ek ödeme yapılacak. Van'da görev yapan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, talep ettikleri illere ataması yapılabilecek. Van-Erciş ve çevresinde deprem sonunda malul kalan sigortalı ve iştirakçiler ile ölen sigortalı veya iştirakçinin hak sahibine aylık bağlanacak. Kanun teklifi esnaf, sanatkar, serbest meslek mensupları, sanayici ve ticaret mensuplarına kredi verilmesi, hayvanları depremde telef olanlara yönelik düzenlemeler de içeriyor.