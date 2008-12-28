CHP’den üç büyük kente 3K formülü



Ankara’da Karayalçın’ın aday gösteren CHP, İzmir’de Kocaoğlu ile yoluna devam edecek gibi görünüyor. İstanbul’da ise Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin isimleri öne çıkıyor. CHP Karayalçın, Kocaoğlu ve Kılıçdaroğlu ile seçimlere girebilir.





CHP Ankara’da Murat Karayalçın ismini açıkladı, İzmir’de Aziz Kocaoğlu’nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Murat Karayalçın, Ankara’da sosyal demokratların üzerinde en kolay uzlaşacağı isimdi. İzmir tercihine gelince, Ahmet Prişitina’nın ani ölümü sonrası göreve gelen Aziz Kocaoğlu eleştirilse de Baykal’ın güvenini kazanmış bir isimdi, bu yüzden dere geçerken at değişitirilmedi.



Üç büyük kent içinde CHP’nin aday tercihinde en çok zorladınğı kent İstanbul. Her şeyden önce sosyal demokrat cephede İstanbul’la bütünleşmiş bir isim yok. Üstelik İstanbul AKP’nin en önem verdiği kent ve 15 yıldır aralıksız aynı kadroların elinde.



Ana muhalefet partisi, en doğru ismi bulmak için aylardır çaba sarf ediliyor. İlk zamanlar telaffuz edilen adaylardan İlhan Kesici, en baştan “gönülsüz” olduğunu dile getirdi. Bazı CHP’lilerin ısrarla gündemde tuttukları Kemal Derviş ise yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda kesin bir dille bu iddiayı reddetti. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük ve TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy da siyasete soğuk bakıyor.



Sosyal demokrasi denince Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden olan Ercan Karakaş ise bir dönem partinin dışında kaldığı için genel merkezden istediği desteği bulamadı.



Geriye iki isim kalıyor. Bunlardan ilki, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, son dönemde yalnız partinin değil Türk siyasetinin de yıldızı. Dengir Mehmet Fırat ve Melih Gökçek karşısındaki üslubu ile televizyon başında izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Kılıçdaroğlu belki çok karizmatik değil ama dürüst, güvenilir ve sağduyulu. Tuncelili olması da uzun zamandır Kürt ve Alevi seçmenle yıldızı barışmayan CHP için bir avantaj gibi görünüyor.



O yüzden de kulislerde 3K formülü konuşuluyor.Yani Karayalçın-Kocaoğlu-Kılıçdaroğlu.



Ancak Kılıçdaroğlu aday olursa milletvekilliğinden istifa edecek. Bu durum partisinin Meclis’te ciddi bir güç kaybına uğramasına yol açabilir. O yüzden genel merkez hala tereddüt içinde.



CHP’nin İstanbul için düşündüğü ikinci isim ise Gürsel Tekin. CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, partinin “çarşaf açılımı”nın mimarı. Başkanlığa geldiği günden beri İstanbul’da CHP’ye ivme kazandırdı, Cumhuriyet Halk Evleri’yle (CHE) dışlanmışların ayağına gitti. CHP’nin güçlü olduğu sahil şeridinin dışında da çalışma yaptı, özellikle gecekondu bölgelerinde halkla bire bir temas kurdu.



En son bugünkü katılım töreninde Ermeni ve Musevi yurrtaşların da rozet takması yine onun başarısı. CHP örgütü Tekin’i seviyor ve tanıyor. Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi halinde Tekin’in “ikinci adam” olması kesin gibi. Ama bugünkü katılım töreninde Topbaş’a meydan okuyarak, birinci adam görevini yerine getirmeye hazır olduğunun mesajını da verdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İstanbul’a gelecek ve ikili yarın baş başa görüşecek. Öğleden sonra da CHP lideri Deniz Baykal İstanbul’a gelecek. İstanbul adayı konusunda yarın dananın kuyruğu kopabilir. CHP liderinin aklını okumak elbette mümkün değil ama işaretler kesin, İstanbul’da ya Kılıçdaroğlu olacak ya da Tekin.

