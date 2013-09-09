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Yaşam

CHP'den toplu taşıma önerisi

CHP, İstanbul’da toplu taşıma ulaşımında, dershane ve diyanete bağlı kuran kursu öğretmen ve öğrencileri için İETT tarafından indirimli paso uygulanmasını istedi

09 Eylül 2013 22:24


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde toplu taşımada indirim uygulanması tartışıldı. CHP Grubu adına ek gündem önerisini sunan CHP Grup Başkanvekili Fahrettin Kayhan, İstanbul’da toplu taşıma ulaşımında, dershane ve diyanete bağlı kuran kursu öğretmen ve öğrencileri için İETT tarafından indirimli paso uygulanmasını istedi. AKP grubu ise öneriyi reddetti.

CHP'nin önerisinde şu ifadelere yer verildi: Bilindiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından olan İETT Genel Müdürlüğü, vatandaşlara toplu ulaşım hizmeti sunmaktadır. İETT bu hizmeti sunarken de sosyal devlet ilkesi gereğince “Yurtiçi ve KKTC’de Örgün eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 5580 sayılı kanunun 2. Maddesinin C,D,E bentlerinde belirtilen Örgün eğitim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre eğitim gören öğrencileri” ulaşım ücretinde kolaylık sağlayarak indirim kartı vermektedir.

Bu indirimli kartlar mevcut durumda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki “dershane öğrencilerini” kapsamamaktadır. Özellikle üniversiteyi kazanamayan ama dershaneye devam etmek suretiyle yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler ya da üniversiteyi bitirmiş ama KPSS sınavına hazırlandığı için çalışamayan ve yoğun bir şekilde dershaneye devam eden, hukuken öğrenci statüsünde olmamasına rağmen, gerçekte öğrenci olan kişilerin de bu indirimli kartlardan yararlanması gerekir.

Aynı şekilde İETT tarafından öğretmenlere de indirimli seyahat hakkı tanınırken “Yaygın eğitim kurumlarında (Dershane, Rehabilitasyon Merkezi, Sürücü Kursu, vb.) görev yapan, okul öncesi, ilk ve orta öğretimde görevli usta ve uzman öğreticiler, okutmanlar, vekil öğretmenler, ders ücreti karşılığında çalışan, vb. öğretmenler indirimli Seyahat Kartı” alamamaktadır. Bu durum da eşitlik ilkesine ve sosyal devlet ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

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