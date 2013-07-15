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Politika

CHP'den toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 'engellememe' kanunu teklifi

CHP'li Emine Ülker Tarhan, hazırladığı kanun teklifiyle, gösteri ve yürüyüşleri hukuka aykırı olarak engelleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezası almasını teklif etti.

15 Temmuz 2013 17:08

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklik yapılmasını öngörüyor.
 
Teklife göre, TCK ve ceza hükmü taşıyan özel kanunlarda suç olarak düzenlenmiş olsa dahi evrensel hukuk kuralları, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihatlarında yer alan ifade, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı, haberleşme hakkı, basın özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasına hukuka aykırı bir davranışla engel olan kimseye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
 
Suçun işlenmesi sırasında, yaralama, yaralamaya teşebbüs, tehdit, cinsel taciz gibi eylemlerin gerçekleşmesi ve başkaca ceza hükmü taşıyan maddelerin ihlal edilmesi halinde, sanık hakkında ayrıca o suçlardan da cezaya hükmedilecek. 

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