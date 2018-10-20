CHP'den 'Tevfik Sırrı Gür Stadı müze olsun' talebi

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Millet Bahçesi olacak\' dediği Mersin\'deki Tevfik Sırrı Gür Stadyumu\'nun yıkım işlemleri başladı. Mersin CHP İl Başkanı Adil Aktay ise Tevfik Sırrı Gür Stadyumu\'ndaki yıkımın durdurulmasını ve kapalı tribünün müze olarak değerlendirilmesini istedi.

Stadyum önünde toplanan CHP Mersin İl Örgütü üyeleri ise yıkımın durdurulmasını istedi. Partililer adına bir açıklama yapan İl Başkanı Adil Aktay, stadyumun 2\'nci Dünya Savaşı\'nın zor şartlarında Mersin halkının desteği ile inşa edildiğini belirterek, \"Bu tesis birçok spor dalında hem ülke çapında hem uluslararası çapta başarılar elde etmiş sporcuların yetişmesini sağladı. Mersinimizin simgesi ve gururu Mersin İdmanyurdu, bu sahada unutulmaz galibiyetlere imza attı. Bu stadyumda pek çok Mersinlinin hatırası vardır\" dedi.

\'STADYUMUN BİR BÖLÜMÜ MÜZE YAPILMALIDIR\'

Özgün mimariye sahip kapalı tribünün korunması gereken bir eser niteliği taşıdığının altını çizen Aktay, \"Stadyum, kent merkezinin hava sirkülasyonunun sağlandığı çok önemli bir konumdadır. Öncelikli talebimiz, Mersin halkının bilgisi ve onayı olmadan başlatılan yıkım işlemine derhal son verilmesidir. Özgün mimariye sahip kapalı tribünün koruma altına alınmasına, Mersin\'e büyük eserler bırakan Vali Tevfik Sırrı Gür\'ün hatırasının yaşatılmasına önem verilmelidir. Stadyumun bir bölümü mutlaka müze yapılmalıdır. Stadyum alanının Mersin İdmanyurdu ve amatör spor kulüplerinin faydalanacağı, farklı spor branşlarında yeni sporcularımızın yetiştirileceği bir alan olarak korunmasını, tesisin yayalaştırılmış bölümlerinde tüm vatandaşlara spor ve yürüyüş imkanı sağlanmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI