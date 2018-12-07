CHP'den tekrar aday gösterilen Ülgür Gökhan: Oyu artırarak kazanacağıma inanıyorum

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - CHP\'den yerel seçim için Çanakkale\'de yeniden belediye başkanı adayı gösterilen Ülgür Gökhan, \"Her seçim dönemini oyumu artırarak, sonuçlandırdım. İnşallah, bu dönem de yine oyumu artırarak, seçimi kazanacağıma inanıyorum\" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçim için CHP\'den tekrar aday gösterilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Gökhan, otelde basın toplantısı düzenleyerek, kentte görev yapan ulusal haber ajansların temsilcileri, yerel gazetelerin yönetim kadrosu ve muhabirler ile bir araya geldi. Toplantıya CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık da katıldı.

Belediye Başkanı Gökhan, 16 yıllık görev süresi boyunca önem verdiği konunun, kentte yaşam tarzının bozulmaması olduğunu söyledi. Kentteki kardeşlik ve barış havasını sürdürmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Gökhan, \"Kentin altyapı ve üstyapılarını yapmaya çalıştık; ama burada temel unsur, insanların bu kentte yaşama sevincini sağlamış olmak. Burada güven içinde kendilerini hissettirmeye çalıştık. Onun için bir kez daha aday oldum, onun için bunu sağlayabiliyorum, onun için bu konuda hizmet etmeye devam etmek istedim. Şimdi bazı sloganlar var \'Yeter\' diye. Valla yetip, yetmeyeceğini seçimlerde halk söyleyecek. Benim halka sunduklarım belli sunacaklarım da belli. \'Ben yapabilirim\' diyorum. Halk da \'Sen yapabilirsin\' derse o zaman sonuç ortaya çıkacak. Yoksa vatandaşa \'Yeter\' talimatıyla halkın düşüncesini değiştireceğini zannetmiyorum. Çünkü çok gördü bu tarz tavırları, hiçbirine de itibar etmedi\" diye konuştu.

\'İFTİRA DOLU KAMPANYALAR YAPILDI\'

Hakkında olumsuz çok propaganda yapıldığını dile getiren Gökhan, \"Aleyhime geçmiş seçimlerde çok yakışık almayan, insanlığa yakışmayan, iftira dolu kampanyalar yapıldı. Ama görüldü ki bunlar oldukça benim oyum arttı. Ben her seçim dönemini oyumu artırarak, sonuçlandırdım. İnşallah, bu dönem de yine oyumu artırarak, seçimi kazanacağıma inanıyorum. Göstergeler de bize bunu söylüyor. Önümüzde bir seçim süreci var. Bu seçim süreci içerisinde de halkımız ile bunu paylaşacağız. Çanakkale\'de de insanlar biraz önce saydığım tarzdaki yaşamlarından muhtemelen fedakarlık etmeyecek, taviz vermeyeceklerdir, diye düşünüyorum\" dedi.

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