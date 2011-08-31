CHP’den TBMM’ye ‘Yeşil’ başvurusu

Hülya Karabağlı - T24/ Ankara



CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Tunceli, Bitlis ve Bingöl hattında bir çok faile meçhul cinayetle anılan ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım için TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvurdu. Aygün, 1992 yılında Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi’nde iş çıkışı kaçırılan ve işkenceyle öldürüldüğü otopsi raporlarıyla belgelenen Ayten Öztürk’le ilgili faili meçhul dosyasının açılmasını ve katillerin ortaya çıkarılmasını istiyor.



Aygün, komisyona yaptığı başvurusu dosyasına, Ayten Öztürk’le ilgili dava dosyasının bir örneği, işkence yapıldığına ilişkin otopsi raporu, İnsan Hakları Derneği’nin Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazı, gazeteci-yazar Soner Yalçın’ın, Cem Ersever’in itiraflarına ilişkin kitabındaki ‘Yeşil’ ve ekibinin cinayette yer aldıklarını anlatan sayfalar bulunuyor.





Aygün: Zamanaşımı için bir yıl var



CHP’li Hüseyin Aygün, Ayten Öztürk dosyasının 2012 yılında 20. yılını dolduracağını ve zamanaşımına gireceğine dikkat çekti. “Zamanaşımına girmeden TBMM buna el atarsa 19 yıl sonra ciddi bir araştırma yapılmış olacak. Meclis’in araştırması, o dönemin sorumlularının belirlenmesinde kolaylık sağlayacak. Bir ailenin uzun süren mücadelesine destek verilmiş olacak”.





Cem Ersever, ‘Yeşil ve ekibinin işi’



Öztürk olayında tüm yolların Yeşil ve ekibine çıktığını anlatan CHP’li Aygün, Ayten Öztürk’ün ölümünden iki yıl sonra gazeteci Soner Yalçın’ın Jitem’in kurucusu Binbaşı Cem Ersever’le röportajının yer aldığı, “Binbaşı Ersever’in İtirafları” kitabında cinayete yer verildiğini söyledi ve “Kitapta, Cem Ersever, cinayeti ‘Yeşil ve ekibi ‘ olarak gösteriyor”. Eski Jitemci Abdülkadir Aygan’ın itiraflarında da cinayetin adresi olarak ‘Yeşil’ gösteriliyor.





Hıdır Öztürk: Kızımı Jitem öldürdü



Öztürk ailesi tam 19 yıldır davanın faili meçhul sayılmaması için mücadele veriyor. Baba Hıdır Öztürk, kızının ‘yeşil’ ve ekibi tarafından öldürüldüğünü anlatmak için başvurmadık yer bırakmadı, ancak dava faili meçhul dosya olarak nitelendirildi. Daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran Öztürk, kızının cinayetinin aydınlatılmasında TBMM’nin devreye girmesi için CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’e başvurdu. Daha önce de, kızının cinayetinin Ergenekon davası kapsamına alınması için 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran Hıdır Öztürk, gazetelere , “ Kızımı Jitem öldürdü. Dosyası Ergenekon kapsamına alınsın” demişti.





Kaçırıldıktan 12 gün sonra cesedi



Baba Hıdır Öztürk’ün açıklamalarına göre, Ayten Öztürk, 27. Temmuz 1992 yılında işyerinin önünden kaçırılıyor. Cesedi 12 gün sonra Elazığ Asli Mezarlığı’nda bulunuyor. Öztürk’ün kafa derisinin yüzüldüğü ve burnunun kesildiği basına yansıdı.





Öztürk ailesinin sorgusunda ‘Yeşil’mi vardı?



Ayten Öztürk’ün kaçırılıp öldürmesinden bir ay önce aile Tunceli Jandarma Asayiş Komutanlığı’na çağrılıyor. Baba Hıdır Öztürk, “ Jandarma komutanıyla yaptığımız görüşme esnasında komutanın yanında oturan sakallı biri pür dikkat konuşmalarımızı dinliyordu” açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ailenin diğer üyeleri de ifadelerinin bu kişi tarafından alındığını anlatmışlardı.





Bölgedeki cinayetlerle anılan ‘Yeşil’



Tunceli, Bitlis ve Bingöl çevresinde işlenen faili meçhul cinayetlerle anılan ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın adı kumarhaneci Ömer Lütfi Topal cinayetinde geçti. Bölgedeki bir çok operasyona katıldığı ve gözaltındaki kişileri sorgusunu yaptığı ileri sürülüyor.





