CHP'den tarikat ve hacı açılımı

'30 bin oyumla CHP'deyim'

Hacılarla fotoğraf

CHP Sultanbeyli Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yapılan katılım töreninde, Aydın'a parti rozetini, eski Sultanahmet Camii imamı olan CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Osman Nuri Bedir taktı.Dini değerler üzerinden siyaset yapmadıklarını, her yaklaşım ve inana eşit mesafede saygılı olduklarını belirten Bedir, şunları söyledi: "Sultanbeyli'de 9 bin oy seçmen kitlesine haiz Abdül Hafız Aydın partimize katıldı. Sayın Aydın, mecliste kazaen vefat eden DYP Milletvekili Abdülrezzak Ceylan'ın yeğenidir. Biz parti olarak temel insan hak ve özgürlükleri bağlamında her türlü inanışa, her türlü kültüre saygı duyan ve kucaklayan, gerçek manada problemleri ile hemhal olan bir partiyiz.Kendilerinin müracaatını kabul ettik. Bugün de işlemleri bitti. Saygıdeğer kanaat önderimiz, Sultanbeyli'de bizim gücümüze güç katmışlardır. Kanaat önderi arkadaşımız, ilahiyatçı kimliğimiz nedeniyle bize teveccüh ettiler. Kuran kursu, çarşaf gibi açılımları doğru bulmuyorum. Yani bu yapılanların açılım diye telakki edilmesini doğru bulmuyorum. Kimse bunu bir tarafa çekmesin.Alevi kardeşlerimizi ziyaret ediyorum, Saadet Partisi'nin temelinde hizmet etmiş kişiler de bize katılacak. 15 Şubat Pazar günü saat 13.00'te Sultanbeyli Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında çok sayıda katılım olacak. Biz toplumun tamamını kucaklıyoruz. Kimse sapla samanı birbirine karıştırıp bu katılımdan farklı anlamlar çıkarmasın.''Yakasında, CHP'nin rozetiyle ve Genel Başkan Deniz Baykal'ın fotoğrafı önünde açıklama yapan Abdul Hafız Aydın da şöyle konuştu:"İstanbul'da 30 bin oy var ve bu 30 bin seçmenimle CHP'ye katılıyorum. CHP'de daha iyi hizmet vereceğime inanıyorum. Kadiri tarikatından gelen bir insanım. İnsanlarımızı temsil ediyoruz. Bu konuda daha fazla bir yorumda bulunmak istemiyorum. Kadiri tarikatı olarak, İstanbul genelinde büyük bir potansiyel olduğu gibi, Sultanbeyli'de de potansiyelimiz var. Sultanbeyli'deki insanımız, AKP tarafından zarara uğratıldı, onun için halkıma hizmet vermek için CHP'ye katıldım. Sayın Baykal ile görüşme şansım olmadı, ama inşallah olacak. CHP'nin daha iyi bir hizmet vereceğine inanıyorum. Halkımız gerçekten çok mağdur durumda, halkımızı temsil etmek için geldim.''CHP Sındırgı Belediye Başkan adayı Özgür Ertuğrul, partisinin çarşaf ve Kuran kursu açılımına yeni bir boyut katarak, internet sitesine ve bastırdığı broşürlere hacı adayları ile çektirdiği fotoğrafları koydu, ``Halkımızın değerleri benim değerlerimdir'' dedi.31 yaşındaki başkan adayı Özgür Ertuğrul, “Sındırgı'dan 70 kişi hacca gitmişti. Hacı adaylarını uğurlayanlar arasında ben de vardım. Orada çekilen bir fotoğrafı çok beğenip, yerel seçimler öncesinde hazırlattığım broşüre koydum. Ayrıca internet sitemde de yayınladım. 10 Kasım'da da cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutup, lokma hayrı yaptık. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Halkımızın inançlarına da saygılıyız” dedi.2003- 2004 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Sındırgı Şube Başkanlığı'nı yapan Ertuğrul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Belediye Başkan adayı Aziz Kocaoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafları da broşürle internet sayfasında değerlendirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Ertuğrul, oto yedek parça ve kafe işletmeciliği yapıyor.