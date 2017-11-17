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Politika

CHP'den Tansu Çiller'e davet

CHP'nin "Hakkım var" sloganıyla gerçekleştirilecek olan etkinliğine 81 ilden 25 bin kadının katılması hedefleniyor

17 Kasım 2017 15:31

CHP, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Ankara’da Arena Spor Salonu’nda düzenleyeceği kadın buluşmasına eski Başbakan Tansu Çiller’i davet edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı ve Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanan 5 Aralık’ta Ankara Arena’da büyük bir kadın buluşması için harekete geçti. “Hakkım var” sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller de davet edilecek. CHP Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığınca Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek programa 81 ilden 25 bin kadının katılması hedefleniyor.

Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre tüm gün sürecek programa siyasi farklılıklar gözetilmeden bugüne kadar seçilmiş ve ilk olma özelliğini taşıyan tüm kadınlar davet edilecek. Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller’in de bu kapsamda davet edileceği öğrenildi. Hayatta bulunan tüm kadın bakanlara da davetiye gidecek. Ayrıca ilk kadın valiler, kaymakamlar, belediye başkanı ve kadın muhtarlar da programa davet edilecek.

Program kapsamında yaklaşık 10 kadın konuşmacı olacak. Konuşmacıların 5’i seçilmiş bakan, belediye başkanı, muhtar ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi kadınlar arasından belirlenecek. Ayrıca şehit annelerinin, Gezi eylemlerinde çocuğunu kaybeden annelerin, Cumartesi Annelerinin de konuşma yapması planlanıyor.

CHP’nin 5 Aralık programı salı gününe denk geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis’te yapılan grup toplantısını bu program kapsamında Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu grup toplantı saati olan 13.30’da kürsüye çıkarak konuşmasını yapacak.

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