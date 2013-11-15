CHP "Suriye'ye savaşmaya giden geçlerle" ilgili komisyon kurulmasını istedi

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilen önergeyle Suriye'ye savaşmaya giden gençelerle ilgili TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması önerildi.

TBMM Başkanlığı'na verilen önergenin gerekçesinde, Suriye’deki savaşın üçüncü yılına yaklaştığı belirtilerek, bu iç savaş süresince Türkiye'nin izlediği politikaların, ülkenin ekonomisine, sosyal yapısına, kültürel dokusuna ve uluslararası arenadaki imajına ciddi zarar verdiği öne sürüldü.

Bu savaşın ölümcül sonuçlarından birinin de, Türkiye'den gençlerin Suriye’ye çatışmaya gitmesi olduğu ifade edilen gerekçede, "Çocuklarının Suriye’deki çatışmalarda öldüğü, internet sitelerinde yayımlanan fotoğraf ve videolarla kesinleşen aileler, cenazenin Türkiye getirilmesi konusunda, çocuklarının öldüğüne dair gayrı-resmi haber alan aileler ise bu haberi doğrulatmakta bir tane dahi muhatap bulamamaktadırlar. 'Hiçbir Türk vatandaşı Suriye’ye giriş yapamaz' şeklinde, en yetkili ağızlardan verilen beyanlara karşın gençlerimizin Suriye’ye hangi yollarla girdiğinin incelenmesi, Suriye’deki çatışmalarda hayatını kaybeden, tutuklanan ve hâlâ çatışan gençlerimizin tespit edilmesi; hayatını kaybeden gençlerimizin cenazelerinin getirilmesinin, çatışmaya devam edenlerin geri dönüş için ikna edilmesinin ve tutukluların ülkemize iadelerinin sağlanması için gerekli yöntem ve stratejilerin oluşturulması, gençlerimizi Suriye’deki muhaliflere katılmak üzere ikna eden ve eğiten örgüt ve derneklerin ve motivasyonlarının araştırılması, vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte Suriye’ye geçmelerini engelleyecek mekanizmaların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır" ifadesine yer verildi.