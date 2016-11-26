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Politika

CHP’den sosyal medyada dolaşan ‘provakasyon’ iddialarına açıklama

"Biz her zaman tabanımıza sağduyu çağrısı yapan bir partiyiz

26 Kasım 2016 02:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, yarın Eskişehir'de şehit cenazesinde provokasyon yapılacağı iddiasına tepki göstererek, "Bizim bu tarz bir siyaset anlayışımız söz konusu olamaz. Biz her zaman tabanımıza sağduyu çağrısı yapan bir partiyiz" dedi.

Bingöl, partisinin Eskişehir İl Başkanı tarafından atıldığı belirtilen mesajın, sadece partilileri cenazeye davet amaçlı olduğunu ifade etti.

Bingöl, bir günde iki şehit haberi alınan kentte duygusallığın da verdiği bir anda yapılan paylaşımın yanlış yerlere çekilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bingöl, CHP'lilerin sadece "terörü lanetlemek" ve şehit Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil'e olan son görevlerini yerine getirmek için orada bulunacağını belirtti.

Şehit cenazelerinin siyasete malzeme yapılmaması gerektiğine vurgu yapan Bingöl, CHP olarak herhangi bir provokatif eylemi kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Parti olarak terör nereden ve kimden gelirse gelsin her zaman karşısında olduklarını dile getiren ve sağ duyu çağrısı yapan Tekin Bingöl, "Eskişehir yarın kendine yakışır bir şekilde şehidini sonsuzluğa uğurlayacaktır" dedi.

CHP olarak hiçbir zaman provokasyona müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bingöl, "Bizim bu tarz bir siyaset anlayışımız söz konusu olamaz. Biz her zaman tabanımıza sağduyu çağrısı yapan bir partiyiz" ifadesini kullandı.

Tekin Bingöl, Lice'de PKK’lıların saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil'e, Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine de başsağlığı diledi.

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