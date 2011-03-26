CHP'den sosyal güvenlik raporu

T24 -

Sigortalı esnaf sayısı 427 bin kişi azaldı



Sözleşmeli öğretmenler

İntibak sorunu

CHP yeşil kartlılar, Bağ-Kur'lular, sözleşmeli öğretmenler, memur ve işçi emeklililerinin sorunları gibi konuların yer aldığı sosyal güvenlik raporu hazırladı.CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan raporda sosyal güvenlik sisteminde 1992'den itibaren yaşanan gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:''Türkiye'de, 2008 yılına kadar olan dönemde devletin sosyal güvenlik sistemine belirli bir yasal mevzuat çerçevesinde ve devlet katkısı olarak prim ödeme şeklinde kaynak aktarması, siyasal bir tercih sonucu uygun görülmemiş ve sadece çalışanlar ile işverenlerin ödeyecekleri primlere dayalı bir finansman modeli benimsenmiştir. Bu yöntemin, sosyal güvenlik sisteminin erken bir dönemde açık vermesine sebep olacağı çok açık bir gerçek olduğu halde, söz konusu açıklardan bu alanda görev yapan kişilerin sorumlu tutulması, sadece karalama amacıyla yapılan eleştiri ya da değerlendirme olup, bu eleştiriler dürüst ve tutarlı bir yaklaşım olarak kabul edilemez.''Raporda, 1999 yılına kadar işsizlik sigortası uygulamasına geçilememiş olmasının, işsiz kalan vatandaşlar açısından emekli aylığının tek kurtuluş yolu olarak görülmesine sebep olduğu savunulurken, işsizlik sigortası hakkı getirilmeksizin emeklilik yaşının yükseltilmesinin ise tepkiyle karşılandığı vurgulandı. Bu durumun ise, sosyal güvenlik sisteminin en baştan itibaren eksik oluşturulması anlamına geldiği iddia edildi.2003'de 2 milyon 245 bin 732 kişi olan sigortalı esnaf sayısının, 2010 yılı Kasım ayında 1 milyon 818 bin 163 kişiye düşerek 427 bin 569 kişi azaldığı belirtilen raporda, ''Azalan bu sigortalı esnaf sayısı ise, esnafımızın bu hükümet döneminde ne denli zorluklara maruz kaldığını ve yok olmaya zorlandığını gösterdiği gibi, bu hükümetin çalışan sigortalı sayısı ile emekli sayısı arasındaki dengeyi de nasıl bozduğunu ortaya koymaktadır'' deniliyor.Raporda, AKP hükümetlerinin izlediği yanlış politikaların, sosyal güvenlik açıklarını gün geçtikçe daha da artırdığı savunuldu.Vatandaşın sigorta primi ödeyecek hali kalmadığından, sigorta primlerinin de toplanamadığı iddia edilen raporda, bu yüzden sürekli yeni aflar çıkarıldığı belirtildi.Raporda, 2008'de Bağ-Kur'lu sigortalılardan tahsil edilen sigorta primlerinin toplam tutarı 9,1 milyar lira olduğu halde; 2009 ve 2010 yıllarında tahsil edilen sigorta primi tutarları ise yaklaşık olarak 5 milyar liraya düştüğü kaydedildi. Sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların vatandaşa daha çok fayda sağlayacak şekilde kullanılmadığı iddia edilen raporda, 2009 yılında işverenlerin çalıştırdıkları işçiler adına ödemeleri gereken sigorta primleri için devlet bütçesinden sağlanan 5 puanlık prim teşvikinin toplam tutarın 3,5 milyar lirayı geçtiği vurgulandı.Ders ücreti karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretmenlerin sorunlarına da değinilen raporda şunlar kaydedildi:''Öğretmenlerimize kadro vermeyerek ek ders ücreti karşılığında sözleşmeli personel olarak çalışmak zorunda bırakan ve bu öğretmenlerimizin derse girdikleri toplam ders saati toplamının her 7,5 saati için kendilerini bir gün sigortalı sayan bu Başbakan, asgari ücretlilere göre daha fazla sigorta primi ödeyen öğretmenlerimize, bir ay içerisinde en fazla 14 gün sigortalı olma hakkı vermeyi lütuf saymıştır. Böylelikle, öğretmenlerimizi çalışmakta iken mağdur ettiği gibi, emekli olabilmelerini de gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayale dönüştürmüştür. Öğretmenlerimizin sadece kadro sıkıntılarını çözmekle yetinmeyecek ve kendilerine uygulanan bu haksızlığı geçmiş dönemi de kapsayacak şekilde düzelteceğiz, öğretmenlerimizin sigortalı gün sayılarını hizmet borçlanması yapmalarına da gerek kalmaksızın 30 güne tamamlayacağız. Onları, bu Hükümetin aksine uzman ve usta öğreticiler gibi hizmet borçlanması yapmak zorunda bırakmayacağız.''Emeklililerin sorunlarının da yer aldığı raporda, CHP iktidarında intibak yasasının çıkarılarak, 2001 yılından önce emekli olan işçiler ile 2001 yılından sonra emekli olan işçiler arasındaki eşitsizliğin giderileceği bildirildi.Kore ve Kıbrıs gazileri arasında ayrım yapıldığı iddia edilen raporda, ''Kore ve Kıbrıs gazilerimizin aylıklarında bu Hükümet döneminde getirilen farklılıklar giderilecek ve bizim Hükümetimiz döneminde gazilerimiz kimseye muhtaç edilmeyecektir. Bu Hükümet şehit dul ve yetimlerini de unuttu, namerde muhtaç bıraktı. CHP iktidarında Şehit dul ve yetimlerimiz ile malul gazilerimiz arasındaki farklı uygulamalar kaldırılarak hepsine Devletin eli yeniden uzatılacaktır'' ifadelerine yer verildi.