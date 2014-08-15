CHP'den sonra MHP'de de kurultay sesi yükseldi

2012 yılında yapılan MHP kongresinde Bahçeli'ye rakip olan Musavat Dervişoğlu "Bu gidişe son vermenin zamanı gelmiştir. Problem kaynağında çözülmelidir" dedi.

CHP ve MHP 'nin "Çatı Adayı" Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçimi ilk turda kaybetmesi ve İhsanoğlu'na verilen desteğin iki partinin 30 Mart seçimlerindeki toplam oyunun altında kalmasına yönelik tepkiler sürüyor. CHP'nin kurultay kararı almasının ardından MHP'de de kurultay sesleri yükselmeye başladı.

‘Parti yönetimi gerçekleri görmeli’

Akşam'da yer alan habere göre, CHP'nin ardından MHP'de de parti yönetimine sert eleştiriler geldi. MHP'nin 2012 yılında yapılan son kongresinde Bahçeli'ye karşı aday olan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, üst üste sergilenen tutarsızlıklar sonucunda MHP'nin etkinlik alanı ve nüfuzunun giderek kaybedildiğini söyledi. Dervişoğlu, "Başta Devlet Bahçeli olmak üzere parti yönetimini, gerçekleri görmeye ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye çağırıyorum" diyerek, olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

‘Parti nüfuz kaybediyor’

Musavat Dervişoğlu'nun eleştirileri şöyle:

"Bu yanlış karar ve uygulamalardan sonra Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi hiç kimse tarafından sürpriz bile sayılmamıştır. Referandum ve diğer seçimlerin kaybedilmesinde de benzer garabetler vardır. Asıl üzücü olan sadece seçim kaybetmek değil, üstüste sergilenen tutarsızlıklar yüzünden, MHP'nin etkinlik alanını ve nüfuzunu kaybetmesidir.

‘Gereğini yapın’

Karşı karşıya bulunduğumuz sorunlara çözüm ararken geleneklere zarar verilmesine asla taraftar değilim. MHP'lilerin birbirleriyle tartıştırılmasının hiç kimseye faydası yoktur. Problem kaynağında çözülmelidir."