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Politika

CHP'den sonra BDP de Apaydın'a gitmeme kararı aldı

BDP'li Ertuğrul Kürkçü, 'Gitmeme gerekçemiz tamamen siyasidir' dedi

03 Eylül 2012 17:35

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP’den sonra BDP de Apaaydın Kampı’na gitmeme kararı aldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Ertuğrul Kürkçü, "Gitmeme gerekçemiz tamamen siyasidir” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, KanalTürk TV programında CHP’lilere kampa girişe izin verilmemesine ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Kürkçü, "Başbakanın tavrıyla bu komisyon başbakanlık görevlisi heyet, konumuna düşürülmüştür. İnsan hakları heyeti meclis heyeti olmaktan çıkarılmış, hükümet heyeti haline getirilmiştir” dedi. 

Başbakanın bu tutumuyla, heyetin inandırıcılığını şimdiden sıfırladığına dikkat çeken Kürkçü, heyetin geri dönüşünde kampla ilgili müspet rapor verebileceklerini dile getirdi.

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