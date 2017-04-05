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Yaşam

CHP'den son model 'evet' traktörünün yanına 79 model 'hayır' traktörü

"Hollanda malı traktörle kampanya yapıyorlar"

05 Nisan 2017 11:28

Antalya'nın Serik merkez Çınaraltı Meydanı traktörlü referandum propagandasına sahne oldu. Üzerinde "Daima millet, kararımız evet" yazısının yer aldığı kabinli, yeni model bir traktörün yanına CHP’liler ‘hayır’ pankartı astıkları 79 model traktörü yerleştirdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 15 gün önce ilçe meydanına üzerinde "Daima millet, kararımız evet" ve "Türk milletinden başka efendi tanımayan yiğitlerin arkasındayız" yazılarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı afişler yapıştırılmış kabinli, yeni model bir traktör konuldu.

Duruma tepki gösteren CHP’liler hemen yanına ‘hayır’ pankartı astıkları 79 model traktörü yerleştirdi. CHP yönetimi tarafından dün akşam getirilen 1979 model, yıpranmış ve boyaları dökülmüş haldeki traktör meydanda diğerinin yanına yerleştirildi. Bu traktörün üzerine de kız çocuğu fotoğrafı ve 'Üreticinin halinden anlamayanlara, geleceğim için hayır' yazısının bulunduğu afiş ve Türk bayrakları asıldı.

"Hollanda malı traktörle kampanya yapıyorlar"

Eski model traktör önünde açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, şöyle dedi:

"İktidara yakın bir şirket tarafından ilçe merkezinde belli bölgelere son model traktörler koyarak 'evet' kampanyası yapılıyor. Biz de 1979 model traktörümüzle 'hayır' kampanyası yapıyoruz. Oysa ki çiftçinin halinden biz anlıyoruz. Çiftçinin durumu, traktörü gördüğünüz gibi ortada. Burada Ak Parti son model Hollanda malı traktörle 'evet' kampanyası yapıyor. Traktörü görenler 'Çiftçinin durumu Serik'te çok iyi' diyecek. Bütün köylerimizde çiftçilerimizin durumu ortada. Son model traktörlerden köylerimizde görmedim. Çiftçinin durumunu bu traktörle anlatıyoruz. Çiftçinin büyük bölümünün şu anda kullandığı traktör eski modeldir. Burada çiftçimizin son hali gösteriyoruz."

AKP İlçe Başkanı Hasan Kozan ise traktörü kendilerinin koymadığını belirtirken, "Partimize gönül veren arkadaşlar tarafından konulmuş" dedi.

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AntalyaSerikÇınaraltı MeydanıreferandumtraktörOsman DemiroğluHasan Kozan

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