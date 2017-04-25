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CHP'den Sincar operasyonu açıklaması: Olumlu görüyoruz

"Türkiye, sınır güvenliğini korumak zorunda ve PKK ile her tarafta mücadele etmek de uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımız"

25 Nisan 2017 20:33

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sincar operasyonuna ilişkin "PKK, Kandil'den Sincar'a doğru büyük bir yığılma yaptı. Türkiye, sınır güvenliğini korumak zorunda ve PKK ile her tarafta mücadele etmek de uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımız. Gayet normaldir, gecikmiştir. Olumlu görüyoruz" dedi.

Yılmaz, TSK'nin Sincar operasyonunu olumlu gördüklerini açıkladı. Sincar operasyonunun normal ve gecikmiş bir operasyon olduğunu vurgulayan CHP'li Yılmaz, "Kandil, eteğini İran'a dayanır. Sincar ise YPG/YPD'ye dayanır Suriye'de; dolayısıyla PKK, Kandil'den Sincar'a doğru büyük bir yığılma yaptı. Türkiye, sınır güvenliğini korumak zorunda ve PKK ile her tarafta mücadele etmek de uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımız. Bu, gayet normaldir. Gecikmiştir. Orada, Sincar bölgesine hakim olmak istiyorlar. Sincar'ı koparıp, Suriye'deki sözde Rojava'ya bağlamak istiyorlar ve yuvalanmak istiyorlar. Yani ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar; ama daha sağlam bir Kandil. Arkasını tırnak içinde Rojava'ya dayadığı bir Sincar Dağı yapmak istiyorlar. Dolayısıyla biz, operasyonu olumlu görüyoruz" diye konuştu.  ​

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