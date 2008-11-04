CHP'den şimdi de Tarık Akan sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ı belirleyerek ilk yerel seçim sürprizini yapan CHP, ikinci sürprizini ise sinema sanatçısı Tarık Akan’ı aday göstererek yapmaya hazırlanıyor



Parti yönetimi, asıl adı "Tarık Tahsin Üregü" olan sinema sanatçısı Tarık Akan’ın, Bakırköy Belediye Başkan adaylığını tartışmaya açtı. Bakırköylü olarak tanınan ve uzun süredir bu ilçede eğitimcilik faaliyeti de yürüten Tarık Akan’a teklifin önümüzdeki günlerde, Genel Başkan Deniz Baykal’ın bu konudaki kararını vermesinin ardından götürülmesi bekleniyor.



Sinema sanatçısı Müjde Ar’ın eşi olan eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş da Şişli Belediye Başkan adaylığı için ikna edilmeye çalışılıyor. CHP kulislerinde Karakaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı beklentisi içinde olduğu, ancak parti yönetiminin Şişli için düşündüğü konuşuluyor. CHP, Kadıköy’de yola Selami Öztürk, Beşiktaş’ta ise İsmail Ünal ile devam edecek.

