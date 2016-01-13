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CHP'den Sedat Peker'e: Üçüncü sınıf mafya babası

CHP'li Haluk Koç: Cumhuriyet savcılarının üçüncü sınıf mafya babaları için harekete geçmelerini istiyorum

13 Ocak 2016 19:44

'Barış için akademisyenler' grubu üyesi binden fazla kişinin Doğu ve Güneydoğu'da yaşananları eleştirdikleri, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirinin ardından, suç örgütü lideri Sedat Peker’in bildiriyi yayımlayanlara yönelik, “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” sözleri, CHP'de tepkiye yol açtı. Parti Sözcüsü Haluk Koç, “TCK’nın 106. maddesi çok açık. Kendileri harekete geçmeyeceklerse açık açık çağrı yapıyorum. Cumhuriyet savcılarının üçüncü sınıf mafya babaları için harekete geçmelerini istiyorum” derken, HDP Eşsözcüsü Ertuğrul Kürkçü de, “Bu katilin cezasızlığı, mafyanın, yeni devletin organik bileşeni konumuna yükseldiğinin kanıtı olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

 

'Üçüncü sınıf mafya babası'

 

Koç, şu açıklamayı yaptı:

"Bazı akademisyenlerin kendi görüşlerini ifade eden bir açıklama yapmaları sonrası fırtına kopartıldı. Bildirinin içeriğinden bağımsız değerlendirmeler yapıyorum. Düşünce hürriyeti demokrasilerde temel alanlardan bir tanesidir. Şiddet çağrısı yapmayan, terörü teşvik etmeyen düşünceler ifade edilebilir. Üçüncü sınıf mafya babaları bundan vazife çıkarıp balıklama atlıyorlar. Tehditler ortada dolaşmaya başlıyor. TCK’nın 106. maddesi çok açık. Kendileri harekete geçmeyeceklerse açık açık çağrı yapıyorum. Cumhuriyet savcılarının üçüncü sınıf mafya babaları için harekete geçmelerini istiyorum."

 

'Mafya yeni devletin organik bileşeni'

 

HDP Eşsözcüsü Ertuğrul Kürkçü de açıklamaya tepki göstererek şunları söyledi:

"Cumhuriyet savcıları bu sözleri bir katliam örgütünün varlığına kanıt sayarak harekete geçmeyecekse, muhalefetin katli devlet koruması altına alınmış demektir. Bu katilin cezasızlığı, mafyanın, yeni devletin organik bileşeni konumuna yükseldiğinin kanıtı olacaktır."

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