CHP'den seçimler öncesi aday belirleme için 'ön seçim' kararı

CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç Parti Meclisi toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Haluk Koç açıklamasında, “İstanbul 1., 2., 3., Ankara 1. 2. ve İzmir 1., 2. bölgelerde 1. sıra adayları kadın adaylar olacaktır. Bunu sayın genel başkanımız da çok arzu ettiler…” dedi. Alınan karar gereği ayrıca 85 seçim bölgesinin 55'inde milletvekili adayları ön seçimle belirlenecek.

CHP Parti Sözcüsü Koç, gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.



CHP'nin hangi seçim bölgesinde hangi yöntemlerde adaylarını belirleyeceğine yönelik tarihi bir toplantı yaptıklarını belirten Koç, "Seçimlere girecek siyasi partiler arasında kendi tüzüğünde yaptığı değişikliklerle üyelerinin demokratik katılımıyla en geniş ön seçim uygulamasını hayata geçirme kararlılığını zaten göstermiştik. Bu çerçevede bugün için Türkiye'de adı geçen siyasi partilerden hemen hemen hepsi belli vesayet odaklarından veya görünürdeki ya da perde arkasındaki güç noktalarından gelen talimatlarla adaylarını belirleyebilme yolunu seçerken CHP, 85 seçim bölgesinin 55'inde milletvekili adaylarını üyelerinin katılımıyla ön seçim yoluyla belirleme kararı almıştır" dedi.



45 ilde hakim denetiminde, 10 ilde ise örgüt denetiminde tüm üyelerin katılımıyla aday belirleme yolu tespit edildiğini açıklayan Koç, geriye kalan 30 ilde ise merkez yoklaması kararı alındığını bildirdi.

Koç, Siyasi Partiler Yasası ve CHP İç Tüzüğü'nün öngördüğü kontenjan ve merkez adaylarının ise belirli seçim bölgelerinde kullanılacağını dile getirdi.



1987 ve 1991 Genel Seçimleri sonrasında en geniş oranda ön seçim uygulamasının 2015 seçimleri için CHP tarafından kullanılacağını belirten Koç, "Demokrasinin giderek daraltıldığı günümüzde bu karar, 'demokrasi' diye bağırıp duran diğer siyasi partilere de bir örnek teşkil edebilecektir" diye konuştu.

‘Bunlar siyaset kalpazanlığına girecek türde laflar’



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti'nin çeşitli il kongrelerinde yaptığı konuşmaları eleştiren Koç, "O zaman Sayın Davutoğlu'na soralım, bu boş saçmalamalarının yanında, senin böyle bir demokratik cesaretin var mı, senin iktidar partisinin genel başkanı olarak adaylarını üyelerinin katılımıyla demokratik şekilde hakim huzurunda belirleyebilme iraden var mı? Saçma sapan konuşup duruyorsun. Yok bonzai, yok molotof... Yani bunlar siyaset kalpazanlığına girecek türde laflar. Kelimeleri seçerek kullanıyorum çünkü kalpazan sözü hukuk dilinde belirli suçlar için kullanılan bir karşılıktır. Laf kalpazanlığı da siyasette bu örneklerle ortaya çıkmış oluyor. Bütün bunları yapacağın yerde vekil adaylarını halkın belirleyebileceği bir genel başkan iradesi sergile" ifadelerini kullandı.

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştiren Koç, "Bir cümle de kendilerini sol olarak takdim etmeye çalışan, etnik temelde milliyetçilik yaptığı çok açık, seçik, net ortada olan, etnik siyasetin tutsağı olmuş bir diğer siyasi partiye. Sen adaylarını nasıl belirliyorsun kardeşim. Meydanlarda demokrasi diye bağırıyorsun. 4+4+4 Yasası geçirilirken AKP'ye her türlü yardım ve yataklığı yapıyorsun ondan sonra Cumartesi günü laik ve bilimsel eğitim için meydanlara çıkıp takiye yapıyorsun. Sen adaylarını nasıl belirliyorsun. İmralı'dan Kandil'den gelen vesayet rüzgarıyla belirliyorsun. Bu mevcut siyasi partilerin aday belirlemedeki demokratik yaklaşımlarını mukayese etmek için söylediğim bir iki cümle" açıklamasında bulundu.

CHP'ye milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 17-24 tarihleri arasında yapılabilecek





Parti Meclisi'nde alınan diğer kararları açıklayan Koç, 17-24 Şubat tarihleri arasında adaylık başvuruları Genel Merkez'e yapılabileceğini belirtti.

Koç, İstanbul, Ankara, İzmir illerinde CHP'nin 1. sıra milletvekili aday adaylarının kadın olacağını bildirdi.

29 Mart'ta tüm üyelerin katılımıyla hakim gözetiminde ön seçim yapılacak illeri açıklayan Koç, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Uşak ve Yozgat illerinde bu kapsamda ön seçim yapılacağını açıkladı.

10 ilde örgüt denetiminde eğilim yoklaması yapılacak





Koç, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Muğla, Mersin, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere toplam 10 ilde, CHP örgütlerinin denetiminde tüm 29 Mart'tan daha önce eğilim yoklaması yapılacağını bildirdi.

Merkez yoklamasının ise 30 seçim bölgesinde yapılacağını duyuran Koç, bu illerden 17'sinin CHP'nin yüzde 10'un altında oy alındığı seçim bölgelerini kapsadığını belirtti. Koç, söz konusu illerin Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Yalova ve Eskişehir seçim bölgeleri olduğunu açıkladı.