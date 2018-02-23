CHP'den seçim barajının kaldırılması için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçim barajının kaldırılması için kanun teklifi verdi.

CHP verdiği kanun teklifinde, Türkiye'nin en kritik sorunların birinin seçim barajı olduğunu belirterek, "Darbe döneminde seçim sistemine eklenen seçim barajı ve benzeri birçok düzenleme ne yazık ki milli iradenin TBMM’ye tam olarak yansımasını ve birçok siyasi görüşün TBMM’de temsil edilmesini engellemektedir" dedi.

Seçim barajı uygulamasının, vatandaşların karar alma süreçlerine katılımı bakımından da önemli bir sınırlama getirdiği kaydedilen kanun teklifinde, "Seçim barajı uygulaması nedeniyle, siyasi alternatifler sınırlanmakta, yurttaşlarımızın önceden belirlenmiş belli siyasi partiler dışında tercih hakları bulunmamaktadır" dendi.

CHP'nin kanun teklifinde, seçim barajının kaldırılmasına ilişkin olarak bir gerekçe de siyasi parti ittifakı gösterildi. Teklifte, "Son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan seçimlerde ittifak tartışmaları da göstermektedir ki, bugün parlamentoda doğru bir temsil sisteminin sağlanabilmesi için seçim barajının derhal kaldırılması gerekmektedir" diye kaydedildi.