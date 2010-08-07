-CHP'DEN SEÇİM BARAJININ İNDİRİLMESİ TEKLİFİ TBMM (A.A) - 08.07.2010 - CHP Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, ''Seçim barajının, parlamentonun meşruiyetini tartışmaya açacak sonuçlar doğurduğunu ve bunun engellenmesi gerektiğini belirterek, milletvekili seçiminde ülke barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesi için kanun teklifi verdi. Okay'ın hazırladığı kanun teklifi, Milletvekili Seçimi Kanununda çeşitli değişiklikler öngörüyor. Teklife göre, genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde ise seçim yapılan çevrelerin tümünde geçerli oyların yüzde 7'sini alan parti, milletvekili çıkarabilecek. Genel ve ara seçimde barajı geçerek milletvekili çıkaran partilerin oy toplamının, geçerli oyların yüzde 70'inin altında kalması durumunda, barajı geçemeyen ancak oy oranı yüzde 7'ye en yakın parti de milletvekili çıkarmaya hak kazanacak. Teklifin gerekçesinde, dünyada seçim sistemlerinin, ülkelerin kendi özgün koşullarına, demokrasi geleneklerine göre değişiklik gösterdiği ifade edildi. Gerekçede, demokrasi geleneği güçlü ülkelerde sakıncalar ortaya koymayan seçim sistemlerinin, demokrasi geleneği zayıf ülkelerde uygulanması halinde çok sayıda sakınca doğurduğu belirtildi. Türkiye'de çok partili siyasi yaşama geçilmesinden sonra değişik seçim sistemlerinin uygulandığına, ancak seçim sistemi üzerindeki tartışmaların son bulmadığına işaret edilen gerekçede, 1983'ten bu yana 7 milletvekili genel seçimi yapıldığı anımsatıldı. 1983, 1987 ve 1991 genel seçimlerinde çifte barajlı d'Hondt sistemi uygulandığı, 1995, 1999, 2002 ve 2007 seçimlerinde ise ülke barajlı d'Hondt sistemiyle seçimler yapıldığı vurgulandı. -''YÖNETİMDE İSTİKRARI DOĞURMUYOR''- Anayasanın 67. maddesine, 1995'te ''Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir'' hükmünün eklendiği anımsatılarak, şöyle denildi: ''Ancak 2002 milletvekili genel seçimlerinde seçmen iradesinin ancak yüzde 53,7'si parlamentoya yansımış, seçimlerden birinci çıkan partinin aşkın temsil oranı yüzde 30'ların üzerine çıkmıştır. Seçmen iradesinin yarıya yakınının parlamentoya yansımaması, ancak çoğunluk sistemlerinde ortaya çıkabilecek bir sonuçtur. 2002 seçimleri örneği, yüzde 10 ülke barajı uygulamasının, her zaman yönetimde istikrar ilkesi çerçevesinde sonuçlar doğurmadığını, aksine temsilde adalet ilkesini işlevsiz kılan sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymuştur. Seçim barajının, Türkiye'de parlamentonun meşruiyetini tartışmaya açacak sonuçlar doğurması engellenmelidir.''