CHP'den Şahin’e istifa çağrısı

‘Niyetini bozuyor’

‘Demokrasi adına ayıptır’

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in, "vatandaşı tehdit ettiğini, şantajda bulunduğunu ve ucuz arsa düşürme peşinde olduğunu" iddia ederek, "Sayın Bakan'a yakışan, böylesine niyetlenen kişilerin yaptığı gibi, görevinden istifa etmektir" dedi.Okay, TBMM'de düzenlediği basınla sohbet toplantısında, Adalet Bakanı Şahin'in, "Hükümetimizle kavga eden, zıtlaşan yerel yönetimler her projelerini Ankara'dan geçiremiyor. O nedenle halkıyla, hükümetiyle, devletiyle barışık mahalli yöneticiler işbaşında olursa bizim sorunlarımız daha çok çözülür" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.Şahin'in, uyumdan neyi kast ettiğini bilmediğini ifade eden Okay, "ihaleye fesat karıştırma, tehdit, adam yaralama, yağma" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Tuzla Akfırat Belediye Başkanı'nın, Şahin ile en uyumlu belediye başkanı olduğunu öne sürdü.Okay, Şahin'in bu belediye başkanına, vekaletname verdiğini, para göndermeyi taahhüt ettiğini, arazi rantından yararlanmak için her türlü girişimde bulunduğunu söyledi.Niyetin ve yapılmak istenenin sabit olduğunu belirten Okay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Son günlerde arazi rantı, imar değişikliklerinden kaynaklanan kimi spekülasyonlardan endişe ettiği için almaktan vazgeçiyor. Ama niyetini bozuyor. Sayın Bakan, ucuz arsa düşürme peşinde, arsa spekülatörlüğü yapmak peşinde. Sayın Bakan'a yakışan, böylesine niyetlenen kişilerin yaptığı gibi, görevinden istifa etmektir.Sayın Bakan, Türk siyasetinde çok da alışık olmayan bir üslupla, vatandaşı tehdit etmekte, 'sizin yörenize hizmet getirmeyiz' diyerek şantajda bulunmaktadır. Sayın Bakan'ın bu açıklaması, tipik bir AKP anlayıştır. AKP'nin tipik anlayışı; biz ve ötekilerdir."Okay, vatandaşlar arasında siyasete endeksli bir tercih hakkının kimsede bulunmadığını dile getirerek, vatandaşların, demokratik haklarını kullandıkları için cezalandırılamayacağını vurguladı.Anayasanın 114. maddesine göre genel seçim öncesinde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının istifa ettiğine işaret eden Okay, yerel seçimler öncesinde, anayasanın ruhuna uygun olması için bu bakanların titiz ve hassas davranması gerektiğini dile getirdi.Okay, "Sayın Bakan, Akfırat Belediye Başkanı ile olan arazi, rant ve arsa spekülatörlüğü çabasını gölgelemek için demokrasilerde olmaması gereken bir açıklamada bulundu. Bu açıklaması, devlet adamı sorumluluğuyla bağdaşmıyor. Bunun Sayın Bakan ve AKP sözcüleri tarafından hal ve telif edilecek yolu, yöntemi bulunmamaktadır. Demokrasi adına bir ayıptır, bu, değerli spekülatör Sayın Bakan tarafından işlenmiştir" diye konuştu.