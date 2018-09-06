CHP'den Sağlık Bakanı'na: Biyonik kulak ameliyatları neden yapılmamaktadır?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, hastanelerde yapılması durdurulan ve bu nedenle çocukların işitme kaybı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı biyonik kulak ameliyatlarını TBMM gündemine taşıdı.

Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, her bin bebekten birinin işitme engelli olarak dünyaya geldiğini belirterek “Günümüzün teknolojileriyle geliştirilen tıbbi cihazların, işitme duyusunu geri kazandıracak ve bir duyu organının yerini alabilecek çözümler sunduğu aşikardır. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz biyonik kulaklardır. Biyonik kulak ameliyatları neden yapılmamaktadır?” diye sordu.

Anayasa’da hem de Türkiye’nin tarafı olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre, çocukların eşit ve sağlıklı olarak hayata katılımlarının sağlanmasının bir görev olduğunu ifade eden Antmen, “Konu sadece yasal değil vicdani ve insani bir meseledir. Her çocuk önemli ve özeldir. Çocukların sosyal hayatta eşit, sağlıklı ve mutlu yer alabilmesi de sağlıklı koşullara sahip olmasıyla ve devletin de çocuklara bu koşulları sağlamasıyla mümkündür” dedi.

Sağlık Bakanına yöneltilen sorular şöyle: