CHP'den 'Şaban Dişli' yorumu: Suç kişiseldir ancak...

Kardeşi 'FETÖ'den tutuklu olan eski AKP Genel Başkan Danışmanı ve eski Sakarya milletvekili Şaban Dişli, Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi olarak atandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, atamaya ilişkin Twitter'da değerlendirmede bulundu. Dişli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en iyi temsil büyükelçi olarak atandığını belirten Erdoğdu, Neden mi? 1- Dişli’nin kardeşi Mehmet Dişli darbenin başı... (Suç kişiseldir... Ancak uygulama aksine) 2- Dişli’nin rüşvet anlaşması yaptığı belgelendi... Öyle Başkan’a... Böyle Büyükelçi" değerlendirmesinde bulundu.