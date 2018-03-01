CHP'den Saadet Partisi'ne 'Abdullah Gül' önerisi

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçim ittifakını değerlendirden CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, aday çıkaracaklarını açıklayan Saadet Partisi'ne Abdullah Gül ismini önerdi. Çiçek, Saadet Partisi'nin 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü bu konuda ikna etmesi gerektiğini söyledi.ni belirterek, "Saadet Partisi'nin de ikna etmesi lazım" dedi.

TIKLAYIN-Saadet Partisi'nden Abdullah Gül'e yeşil ışık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da daha önce yaptığı açıklamada birkaç kez görüştükleri eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık için 'ihtimallerden birisi' olduğunu söylemişti.

TBMM'de basın toplantısı yapan CHP'li Çiçek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP ve MHP ittifakının karşısına 'çok adayla' çıkılması gerektiğini söyledi. Çiçek, "Birinci turda çok sayıda adayla seçime girilmesi, anayasa oylamasında parlamenter demokrasiye sahip çıkan, tek kişi yönetimine itiraz eden bütün demokrasi bloğunun, ikinci tura kalan, şu anki Cumhurbaşkanı dışındaki adaya oy vermesi" şeklindeki genel stratejide bir değişiklik olmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı'na 100 bin imza ile de aday olunabildiğini hatırlatan CHP'li Çiçek, "Özellikle Saadet Partisi, İYİ Parti'de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz ama 100 bin imza toplamalarında bir sıkıntı olursa bir grup 20 milletvekilinin imzası bunun için de yeterli. İhtiyaç olduğunda biz de kurumsal olarak imza verebiliriz. Mecliste imza verip 100 bin imza yerine 20 imza ile bu adaylaşmayı kolaylaştırabiliriz. Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz" diye konuştu.

"İkinci tura CHP'nin kalacağını düşünüyoruz"

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olmasını istediklerini de vurgulayan CHP'li Çiçek, "Tabii bu konuda da Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz. Biz ikinci tura kalacağını beklemiyoruz ama en azından iktidar partisi seçmenlerinden de destek alacağını düşündüğümüz için ikinci tur daha garanti olacaktır diye düşünüyoruz. İhtimal vermiyorum ama Saadet Partisi'nin de ikna etmesi lazım. Aday göstersin diyoruz. Ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz tabi. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz" dedi.