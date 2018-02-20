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Saadet Partisi'nden Abdullah Gül'e yeşil ışık

Karamollaoğlu: 'Cumhur' ittifakında dirsek teması olur

20 Şubat 2018 22:26

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 yapılması planan cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Çıkaracakları adayın tabanın ve kamuoyunun tasvip ettiği bir kişi olacağını ifade eden Karamollaoğlu, birkaç kez görüştükleri eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık için 'ihtimallerden birisi' olduğunu söyledi.

Reuters'in haberine göre, Karamollaoğlu "Kendi cumhurbaşkanlığı adayımızı çıkaracağız. Çıkaracağımız adayın toplumun bütün kesimlerinden oy alması icap eder" diye konuştu. Karamollaoğlu Abdullah Gül'ün olası adaylığına ilişkin bir soruya da "Bu süreç içerisinde Abdullah Gül ile birkaç kez görüştük. Ama somut şekilde Gül'ü aday gösterme iddiamız olmadı. Olabilir mi? İhtimallerden birisidir. Aday kim olursa olsun bizim tabanımız ve kamuoyunun bu kişiyi tasvip etmesi icap eder" diye yanıt verdi.

AKP - MHP ittifakına katılacaklar mı?

AKP ile MHP arasında ayrıntıları netleşen 'Cumhur' ittifakına katılıp katılmayacakları ile ilgili olarak da Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

"Görüşmemizde en son kalkışımızda Erdoğan (bana) MHP ile böyle bir ittifak yaptıklarını, (bununla ilgili) bizimle de bir temasın faydalı olabileceğini söyledi. Biz de 'neden olmasın?' dedik. Dirsek teması olur. Ama bir ittifak noktasında değil."

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