CHP'den RTÜK'e tepki: İktidar partisinin sopası haline geldiniz



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını dinletmesi RTÜK'ü harekete geçirmişti. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları dinlettiği anları yayınlatan TV kanallarına ceza kesmek için toplanmıştı. RTÜK'ün CHP'li üyeleri Ali Öztunç ve Süleyman Demirkan tafından yapılan açıklamada, "RTÜK, iktidar partisinin sopası haline gelmiştir. Bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık" denildi.

RTÜK'ün CHP'li üyeleri Ali Öztunç ve Süleyman Demirkan bu gelişmeler üzerine bir açıklama yaptılar.

Yapılan açıklama şöyle:

Bir kaç gündür Üst Kurulu'muzda tartışma yaşanıyor. CHP liderinin kürsüde yayınladığı tapeleri yayınlayan ve haber yapan kuruluşlar için talimat gönderildi. Biz bunun sansür olduğunu söyledik. Bu basın özgürlüğü değil dedik.

Eğer siz siyasi partilerin grup toplantılarını yayınlayan televizyon kanallarına ceza verirseniz sansürlemiş olursunuz. Meclis'te yapılan konuşmalara kürsü dokunulmazlığı kapsamındadır.

RTÜK, iktidar partisinin sopası haline gelmiştir. Bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık.