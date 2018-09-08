CHP'den rapor:10 yılda 500 bin kız çocuğu evlendirildi; son 6 yılda 142 bin çocuk doğum yaptı!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in 24 Haziran sonrası yeni rejimin yol haritasından hareketle hazırladığı “100 Günlük Eylem Planı ve Kadınlar” başlıklı rapora göre son 10 yılda 500 bin kız çocuğu zorla evlendirildi, son 6 ayda 142 bin çocuk doğum yaptı.

Raporda, Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı’nın, “kadın erkek eşitliğine inanmıyorum” söylemi ile uyumlu olduğu vurgulandı.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre kadınların daha da yok sayıldığı belirtilen raporda, eylem planında, kadına yönelik şiddettin önlenmesi, kadın işsizliğinin çözümü, düşük istihdam oranlarının arttırılması ve kız çocuklarının eğitime daha çok katılımının sağlanmasına yönelik elle tutulur tek bir maddenin bile yer almadığı belirtildi. Raporda kız çocukları ve kadınların durumunu gözler önüne seren çarpıcı rakamlara da yer verildi.

2018’in ilk sekiz ayında 198 kadın öldürüldü. Son 10 yılda 500 bin kız çocuğu zorla evlendirildi. Son 6 yılda doğum yapan kız çocuk sayısı ise 142 bin 28’e ulaştı.

Raporda yer alan eleştiriler şöyle sıralandı:

Haksız tahrik eylem planında yok

Adalet Bakanlığı’nın öncelikli hedefleri arasında ‘çocuk istismarı suçuyla mücadelenin yer alması olumlu olmakla birlikte kadın örgütlerinin yıllardır hükumetlerden ısrarla talep ettiği, ‘cinsel istismar ve kadına şiddet suçlarında kadın ve çocukların beyanlarının esas alınması’ ve ‘kadına şiddet suçlamalarında zanlıların haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalanmasına son verilmesi’ gibi düzenlemeler eylem planında yer almadı.

» Her dört genç ve eğitimli kadından biri işsiz. Bu ortalama OECD ve AB ortalamasının iki katı. Şehirlerde kadın işsizliği yüzde 30’lara dayandı. Çalışabilen kadınlar da istihdamda erkeklerin çok gerisinde. İşçilerin sadece yüzde 29’u kadın. Çalışma hayatında sınırlı yer alabilen kadınların bir başka sorunu da sigortasız, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmaları.

» Kadın istihdamının arttırılmasına yönelik olarak eylem planında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanacağı’ şeklinde genel bir ifade yer almakta. Ancak bu bütçenin nasıl sağlanacağı, ne kadarının kadınlar için harcanacağı ve kimleri hangi kriterlere göre istihdama kavuşturacağı konusunda hiçbir bilgi yer almamaktadır.

'Şiddeti artıracak düzenleme'

» Eylem planında Adalet Bakanlığının öncelikleri arasında yer alan icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen ‘çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki’ tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi düzenlemesi ilk bakışta iyi niyetli bir düzenleme gibi gözükmekte. Ancak çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemlerinin, icra daireleri yerine ‘özel merkezler’ aracılığıyla yapılması düzenlemesinde, kolluk gücü ve pedagog varlığının ortadan kaldırılması halinde, boşanan kadınlar rahatlıkla kontrolsüz erkek şiddetiyle karşı karşıya kalacak.

"Nafaka düzenlemesi mağduriyet doğurur"

» Benzer biçimde eylem planında kadına yönelik şiddeti arttırabilecek konulardan bir başkası da ‘nafaka’ uygulaması konusunda yapılması düşünülen yeni düzenlemelerdir. Eylem planında yer alan ‘nafaka sistemin adil hale getirilmesi’ hedefi çok büyük belirsizlik taşımaktadır.

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2018’in ilk 8 ayında 198 kadın öldürüldü.

2018’in ilk 6 ayında 32 kadın cinsel saldırıya, 102 kadın tacize, 189 kız çocuğu cinsel istismara uğradı.

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