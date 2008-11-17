CHP'den polise 'Dur' teklifi

CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, polisin; kendisine ya da başkasına karşı, silahlı veya benzeri bir direniş olmadıkça, uyarı ateşi de dahil silah kullanmasını engelleyen kanun teklifi verdi.





Oyan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda değişiklik öngörüyor. Teklife göre, polis; kimlik sorma sırasında durmayan veya durduktan sonra kaçan şüphelilere karşı, kendisine ya da başkasına yönelik silahlı ve benzeri direniş olmadıkça, uyarı ateşi de dahil silah kullanamayacak.

Bedeni kuvvet ve maddi güç dışında silah kullanamayacak olan polis, şüphelinin aracını, plaka üzerinden takibe alacak veya polis kontrol noktalarına, şüphelinin eşkalini, aracın tanımını verecek.



Teklifin gerekçesinde, polisin, eğitim düzeyi ile yetkileri arasında orantısızlık gibi etkenler nedeniyle giderek zorlaşan görev alanıyla baş etmekte güçlük çektiği belirtildi.



Polisin öncelikli görevinin, halkın can güvenliğini korumak olduğuna işaret edilen gerekçede, bu güvenliğe aykırı biçimde zor ve silah kullanımının önlenmesi, insan haklarını ihlal uygulamalarının bir an önce durdurulması gerektiği kaydedildi.









