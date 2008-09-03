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Politika

CHP'den paşaların ziyaretine destek

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Ergenekon tutuklusu emekli paşaların TSK adına ziyaret edilmesinin önemli bir girişim olduğunu söyledi

03 Eylül 2008 03:00

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin, TSK adına emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'u cezaevinde ziyaret etmesini, "önemli bir girişim" olarak değerlendirdi.
TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okay, TSK'nın bu ziyaretinin, yargıya müdahale anlamına gelmediğini söyledi.
İki kuvvet komutanının, zor günlerinde ziyaret edildiğini ifade eden Okay, bunun, beşeri, insani ve hukuki bir ilişki olduğunu bildirdi.
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığının, ziyaret yasağının delindiğini belirten Okay, "TSK'nın iki mensubunun ziyaret edilmesi önemli bir girişimdir" dedi.

-"TSK'DAN ZİYARET OLUNCA KABUL..."-

CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın cezaevinde komutanları ziyaret ettiğini ancak CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter'in ziyaret etme talebinin kabul görmediğini anımsatan Okay, "Savcılık, birilerine görüşme imkanı tanıdığına göre Serter'e de aynı şekilde tanıması lazım. TSK'dan ziyaret olunca kabul ama birlikte çalıştığı arkadaşları ziyaret etmek isteğinde 'hayır...' Bu çifte standart olur" diye konuştu. 

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