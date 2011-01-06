-CHP'DEN ÖRGÜTE ADAYLIK GENELGESİ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - CHP'den milletvekili aday adaylığını düşünen il ve ilçe başkanlarının 10 Ocak Pazartesi gününe kadar görevlerinden istifa etmeleri gerektiği genelgeyle duyuruldu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil imzasıyla il ve ilçe başkanlıklarına konuya ilişkin genelge gönderildi. Genelgede, 3 Ocakta yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, milletvekilli seçimlerinde aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarının istifaları için 10 Ocak'a kadar görevlerinden ayrılması yönünde tavsiye kararı alındığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi: ''2011'de yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmayı düşünen il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin daha faydalı ve verimli bir çalışma içine girebilmeleri, seçim döneminde il başkanlığı ve il yönetim kurulu, ilçe başkanlığı ve İlçe yönetim kurulu, belde başkanlığı ve belde yönetim kurulunda bir kadro boşluğunun yaşanmaması için MYK'nın 3 Ocak 2011 tarihli tavsiye kararı uyarınca 10 Ocak 2011 tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları uygun bulunmuştur. Bu sebeple boşalmış ya da boşalacak bulunan il, ilçe ve belde başkanlıkları ile il, ilçe ve belde yönetim kurulu üyeliklerine Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreterliğin bilgileri olmadan herhangi bir seçim yapılmamasını, görev yerlerinin doldurulmamasını önemle rica ederiz.''