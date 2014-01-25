CHP'den, 'ölen askerlerin isimleri TSK'nın internet sitesinde yayımlansın' isteği

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a,"Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi internet sitesi üzerinden görevleri sırasında hayatlarını kaybeden personel sayısının kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir?" diye sordu. Profesyonel asker sayısının düzenli olarak yayınlanıp yayınlanmama konusunu gündeme taşıdı. Ağbaba'nın bakan Yılmaz'a yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Zorunlu ve profesyonel askerlik görevleri sırasında çeşitli sebeplerden dolayı hayatlarını kaybeden askeri personele ilişkin soruşturmalara ilişkin kamuoyunda yoğun bir şüphe mevcuttur. Özellikle intihar vakası olarak değerlendirilen birçok ölüm olayının şaibeli olduğu yönünde kamuoyundaki yaygın düşüncenin giderilmesi için TSK’nın bu konudaki ve diğer verilerini kamuoyu ile paylaşması önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

. Türk Silahlı Kuvvetleri www.tsk.tr sitesi aracılığıyla zorunlu ve profesyonel asker sayılarının yayınlandıktan bir sonra internet sitesinden kaldırdığı iddiaları mevcuttur. Türk Silahlı Kuvvetleri yıllık zorunlu ve profesyonel asker sayılarını neden internet sitesinde düzenli olarak yayınlayarak, orada kalmasını sağlamamaktadır?

. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi internet sitesi üzerinden görevleri sırasında hayatlarını kaybeden personel sayısının kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir?

. Çeşitli sebepler ile hayatlarını kaybeden zorunlu ve profesyonel asker sayısı internet sitesi aracılığıyla neden düzenli olarak yayınlanmamaktadır?

. 2002-2013 yılları arasında ölüm sebeplerine göre ölen zorunlu ve profesyonel asker sayıları nedir?

. 2002-2013 yılları arasında kışlalarda ölümle sonuçlanan vakalar sonrası idari ve disiplin soruşturması geçiren ve ceza alan personel sayısı kaçtır?