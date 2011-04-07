-CHP'DEN ''MUHTAR EVLERİ PROJESİ'' ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - CHP, muhtarlara yönelik ''Muhtar Evleri Projesi'' başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canalioğlu ve Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ile parti genel merkezinin bahçesine kurulan örnek muhtar evinin önünde projeyi tanıttı. Canalioğlu, sosyal belediyecilik yönünde çalışmalarını sürdürürken yerel yönetimlerin çok önemli unsurları olan muhtarlar için de projeler ürettiklerini, bu kapsamda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Muhtarların, hiçbir listeden aday olmadıklarını, doğrudan halkın oylarıyla seçildiklerine işaret eden Canalioğlu, şöyle konuştu: ''Biz, böylesine önemli bir kurum olan muhtarlarımızın bulundukları ortamda da vatandaşlarına, mahallelerine ve köylerine daha iyi hizmet getirebilmeleri amacıyla başlattığımız projeyi bugün hayata geçiriyoruz. İlk etapta bugün 12 evimizi pilot bölge seçtiğimiz Ardahan'a gönderiyoruz. Hedefimiz, bunu 500'e çıkarmak ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ihtiyaç olan muhtarlarımıza, ki çoğunun ihtiyacı olduğunu biliyoruz, bunları teslim etmek.'' Muhtar evlerini muhtarlarla görüştükten sonra camilerin, cemevlerinin yanlarına monte edeceklerini, vatandaşların burada ibadetlerini yapmak üzere abdestlerini alabileceklerini kaydeden Canalioğlu, ''Çok amaçlı olarak muhtarlarımız bu evleri kullanabilecekler'' dedi. Canalioğlu, 37 bini köy, 16 bini mahalle olmak üzere Türkiye'de toplam 53 bin muhtar bulunduğunu, bunların çoğunun çalışma ortamının da olmadığının altını çizerek, ''Genel Merkez olarak bu konuyla ilgili Ardahan Milletvekilimiz Ensar Öğüt Beyi görevlendirmiştik. Onun yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda bugün bu evleri yola çıkarıyoruz. CHP olarak, halkın iktidarında bunları daha çok artırarak sosyal anlamlar içerisinde hizmetlerimize devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum'' diye konuştu. Canalioğlu, projeye katkı sağlayan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ile sponsorlara teşekkür ederken 24 metrekare olan Muhtar Evlerinin anahtar teslim olarak verileceğini, bir evin maliyetinin 16 bin lira olduğunu kaydetti. Canalioğlu, CHP'nin seçim bildirgesine muhtarlarla ilgili maddeler de eklediklerini, muhtarlara asgari ücret düzeyinde maaş almalarını ve sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesini hedeflediklerini, bununla ilgili geçen hafta bir kanun teklifinin CHP grubu tarafından TBMM'ye sunulduğunu söyledi. Canalioğlu, evlerin sembolik anahtarını Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal'a verdi. Özünal da ''Demek ki 21. yüzyılda muhtara kıymet verme dönemi başlamıştır. O bakımdan sizin ve sayın Genel Başkanımızın şahsında CHP'ye teşekkür ediyorum'' dedi.