CHP'den mizah gezeteciliği için özel gün teklifi

CHP Milletvekili Melda Onur mizah gazeteciliği için özel gün 7 ve 10 Ocak tarihlerinin Basın Özgürlüğüne ve Mizaha Saygı Haftası ile Mizah Yazar ve Çizerleri Günü olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığına sunulan teklif; her yılın 7 ve 10 Ocak günlerini kapsayan haftası Basın Özgürlüğüne ve Mizaha Saygı Haftası olarak; 7 Ocak günü Mizah Yazar ve Çizerleri günü olarak kabul edilmesini öngörüyor

Melda Onur’un teklifi şöyle:

Dünyada ve ülkemizde kimi dönemlerde basın ve ifade özgürlüğüne dönük saldırılar olmakta, bu saldırılar çoğunlukla iktidarların medya kuruluşları ve vatandaşlar üzerinde baskı kurması yöntemiyle gerçekleşmektedir. Kimi zaman en hafif eleştiriler bile dava konusu haline getirilmekte olup, ifade, basın ve mizah özgürlüğü kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır.

Öte yandan gazetecilere yönelik fiili saldırılar da ülkemizin tarihinde her dönem yaşanmış olup, kimi faili meçhul, kimisi ise faili belli ancak neredeyse cezasız kalmış haliyle toplum vicdanında bir yara olarak izlerini taşımaktadır. 19 yıl önce izlediği bir haber esnasında polisler tarafından gözaltına alınıp, 8 Ocak tarihinde karakolda dövülerek işkence altında öldürülen Metin Göktepe, gazetecilere yapılan fiili saldırının örneklerinden biridir. Yine Ocak ayı içerisinde suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Uğur Mumcu’nun faili hala bulunamamıştır.

Ocak ayı aynı zamanda çalışan gazeteciler gününün de kutlandığı bir aydır.

7 Ocak 2014 Çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'te ülkenin en köklü mizah dergilerinden Charlie Hebdo'nun merkezine yapılan silahlı saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiştir. Fransa’nın ve dünya mizahının en önemli sanatçılarının yaşamını yitirdiği katliam, bütün dünya ülkeleri ve medya kuruluşlarınca kınanmıştır. Mizah ülkemizde de önemli bir yer tutmakta olup, mevcut dergiler ve mizah yazar ve çizerleri kimi zaman ifade ve basın özgürlüklerine kasteden uygulamalara maruz kalmaktadırlar.

Tüm bu tablo dikkate alındığında Ocak ayında bu konuya dikkati çekmek üzere, 7 ve 10 Ocak günlerini kapsayan haftanın “Basın Özgürlüğüne ve Mizaha Saygı Haftası” ilan edilmesi, 7 Ocak gününün de ‘Mizah Yazar ve Çizerlerine’ adanması yönünde bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

Basın Özgürlüğüne ve Mizaha Saygı Haftası ile Mizah Yazar ve Çizerleri Günü kanun teklifi:

MADDE 1- (1) Her yılın 7 ve 10 Ocak günlerini kapsayan haftası Basın Özgürlüğüne ve Mizaha Saygı Haftası olarak; 7 Ocak günü Mizah Yazar ve Çizerleri Günü olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.