CHP'den MHP'nin af teklifine cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bugün düzelenen MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Salıcı, MHP'nin bugün Meclis'e sunduğu af teklifine ilişkin olarak "Öncelikle af tasarısının içeriğini bir görmek lazım. Bu tasarıyı MHP yapıyor. Cumhur ittifakının küçük ortağı MHP. Büyük ortağı AKP'nin bu konuya nasıl baktığını görmek lazım" dedi.

Salıcı, "Biz CHP olarak inceleyeceğiz. Değerlendirdikten sonra görüşlerimizi paylaşacağız" diye devam etti.

Salıcı, oğluna pantolan alamdığı gerekçesiyle intihar eden İsmail Devrim hakkındaysa "İsmail Devrim'in intiharını gündeme getirmeye çalışanlar tutuklandı. Gerekçe Milli Güvenliğe tehdit. Şu anda Türkiye'de yaşayan hiçbir vatandaşımız hain falan değil, tehdit değil" ifadesini kullandı.

Salıcı 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İBB'den aday gösterilme iddilarına ilişkin ise şunları söyledi:

"MYK'da bu konu gündeme gelmedi. CHP sözcüsü ya da genel başkanı bir açıklama yaptığı zaman aynı soruyu sürekli soruyorsunuz. Bizim gündeme getirdiğimiz Türkiye'nin sorunları, krizle, ekonomiyle ilgili sorunlar nedense gündeme gelmiyor. Bu konu MYK'da konuşulmadı."