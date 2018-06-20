CHP'den Melih Gökçek'in 'terörist' anketine suç duyurusu

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘metal yorgunluğu’nu gerekçe göstererek istifasını istediği yerel yöneticiler arasında bulunan eksi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter adresinden yaptığı seçim anketinde kullandığı 'terörist' ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Gökçek'i ciddiye almadıklarını ancak yaptıklarının bir bedeli olması gerektiğini söyledi. CHP'li Erkek, eski belediye başkanı Gökçek hakkında, Twitter’da yaptığı anket ve paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu Erkek, “Terörist diyecek kadar alçalmanın hukuk karşısında bir bedeli olmalıdır” dedi.

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"Gülen'e düzmediği övgü kalmadı"

Gökçek, dün Twitter hesabı üzerinden yaptırdığı ankette ‘Cumhur İttifakı’na ‘FETÖ/Batı destekli teröristler’ seçeneğini koymuştu. Gökçek’e tepki gösteren CHP’li Erkek,şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Ankara’yı FETÖ’ye parsel parsel sattığı bizzat partilisi Bakan tarafından açıklanan, FETÖ lideri ‘Fethullah Gülen Hocaefendisine’ düzmediği övgü, yapmadığı savunma kalmayan, partilileri tarafından bu nedenlerle görevinden zorla istifa ettirildiği söylenen; Oslo, İmralı, Kandil arasında devlete postacılık yaptırılırken, bugün terörist denilenler dün Ankara’da kırmızı halılarla karşılanırken kendisini FETÖ’ye satan Melih Gökçek’i, yaptığı saray soytarılığı nedeniyle elbette ciddiye alacak değiliz. Ancak; Cumhur İttifakı haricinde herhangi bir siyasi partiye oy veren yurttaşlarımıza terörist diyecek kadar alçalmanın hukuk karşısında bir bedeli olmalıdır.”

Erkek, şöyle devam etti:

“Kendisi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca hakaret ve 214. maddesi uyarınca suç işlemeye tahrik suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Ve unutulmasın ki halkı bu denli ayrıştırana ‘bölücü’ denir. Bölücüsün Melih Gökçek! FETÖ ile ilişkisi bu denli açık olan birine terörist denir. Madem terörist arıyor, teröristsin Melih Gökçek!”