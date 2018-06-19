Gökçek anket yaptı, Cumhur İttifakı'na destek yüzde 29'da kaldı: Tahmin ettiğim gibi…

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘metal yorgunluğu’nu gerekçe göstererek istifasını istediği yerel yöneticiler arasında bulunan eksi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 24 Haziran seçimleri öncesinde kişisel Twitter hesabından bir anket düzenledi. Gökçek, ‘Cumhur İttifakı’ ya da ‘teröristler’ kazanır seçeneklerine sahip olan ankette, AKP-MHP ittifakına desteğin yüzde 29’da kalmasının ardından, “Bu anket teröristleri ifşa için düzenlenmişti” yorumunda bulundu.

"Saadet ve İyi Partililer ile HDP’ye destek vermeyen CHP’lilere kim terörist diyebilir"

‘Türkiye’de teröristlerin iktidarı ele geçirmek için nasıl organize olacaklarını göstermek için’ bu anketi düzenlediğini savunan Gökçek, sonuçların belli olmasının ardından şunları söyledi:

"Anket inanılmaz ilgi gördü. Tahmin ettiğim gibi teröristlerin çoğunluğuyla çıktı. Aslında bu anketi tuzak bir anket olarak, bir şeyleri ispat için yaptım. Bir kere burada kastedilen kesinlikle Millet İttifakı değil. Saadet ve İyi Partililer ile terörist hamisi HDP’ye destek vermeyen CHP’lilere kim terörist diyebilir. Tenzih ederim.