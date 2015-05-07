CHP'den Melih Gökçek'e 'on kuruşluk' dava

CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, bir televizyon kanalındaki konuşmasında, partinin onur ve itibarını hedef olan açıklamaları nedeniyle on kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Partinin avukatı Mustafa Kemal çiçek tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği'ne verilen dava dilekçesinde, "Gökçen'in, kendisini CHP konusunda uzman olarak kabul ettiği, her fırsatta partinin tüzel kişiliğine, kurucularına, yöneticilerine, oy verenlere hakaret ve iftira niteliğinde tacizde bulunduğu" ileri sürüldü.



Gökçek'in, 24 Nisan 2015'de bir televizyon kanalında yayınlanan programda, CHP'ye yönelik mesnetsiz ifadeler kullandığı öne sürülen dilekçede, Gökçek hakkında, "siyasi partinin onur ve itibarını hedef alan, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki açıklamaları" nedeni ile on kuruşluk manevi tazminat ödemesi talep edildi.