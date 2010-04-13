CHP'den Meclis'te sütlü basın toplantısı

T24-

CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, tarımda uygulanan yanlış politikalar sonucunda süt üretiminin düştüğünü, fiyatların da sanayicilerin insafına kaldığını söyledi.CHP Muğla Milletvekili Ergin, Balıkesir Milletvekilleri Ergün Aydoğan, Tokat Milletvekili Orhan Diren, Burdur Milletvekili Kerim Özkan, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve Edirne Milletvekili Rasim Çakır ile düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere birer bardak süt dağıttılar ve kendileri de içerek toplantıya başladılar.Gürol Ergin, yaptığı konuşmada, 7 yıllık AK Parti döneminde uygulanan yanlış politikaların sonucunda süt üretiminin düştüğünü, süt fiyatlarının da sanayicinin insafına kaldığını savunarak, ''Ülkenin dört bir yanındaki süt üreticisi perişan oldu, isyan ediyor. Tepkisini ya sütünü dökerek ya da parasız dağıtarak ortaya koyuyor. Süt üreticisini isyan ettiren bugünkü durum AKP'nin hayvancılık politikasının iflas ettiğini gösteriyor'' diye konuştu.2002 yılından sonra girdi fiyatları artarken süt fiyatının sabit kaldığını ifade eden Ergin, o dönemde süt üreticisinin eline ortalama 40 kuruş geçerken bugün en yüksek fiyatın 72,5 kuruş olduğunu kaydetti.Süt üreticilerinin tek çatı altında örgütlenmesi gerektiğini kaydeden Ergin, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:''AKP hükümeti, 4 kuruş olan süt teşvik primi acilen 10 kuruşa çıkarılmalı, yem ve diğer hayvancılık destekleri artırılarak, hem üretici hem de sanayiciyi koruyan bu sistemi en az 5 yıl süreyle uygulayacağını ilan etmeli ve piyasaya güvence vermelidir. Sağlıklı kuşaklar yetiştirmek bakımından bir an önce tüm Türkiye çapında Okul Sütü Projesi başlatılmalı ve kesintisiz sürdürülmelidir. Süt tüketimini özendirici eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Türkiye, Avrupa'nın 6'da bir oranında süt tüketiyor. Süt devlet eliyle dağıtılmalıdır.'' (aa)