CHP'den Meclis'i terk etmeme eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, iç tüzük değişikliklerini protesto etmek üzere TSİ 01.00'den bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi yapıyor.

TBMM'de 18 maddelik iç tüzük değişikliğinin 14 maddesinin kabul edilmesinin ardından TSİ 01.00'de oturum kapatıldı.

Oturumun kapatılması sırasında CHP milletvekilleri, talep ettikleri halde kendilerine söz verilmediğini belirterek, Genel Kurulu terk etmeyeceklerini ilan etti.

CHP'nin "Meclis'i terk etmeme eylemine" başladığını açıklayan Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sesi kesilen milletvekilleri için bir yolunu bulacağımızı söylemiştik. Eylemin ne zaman bitecek sorularına cevabımız; son milletvekilimizin iç tüzük hakkında söyleyeceği son söz bitmeden bu oturum bitmeyecek" dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise CHP milletvekillerinden eylemi sonlandırmalarını istedi ve oturumu kapattı. Oturumun kapanmasının ardından basın locasından gazeteciler çıkartıldı.

Oturumun kapatılmasının ardından Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, basın locasını yeniden açarak, gazetecileri içeri aldı.

CHP'li vekiller daha sonra yanlarında getirdikleri ses sistemini kurdu ve sırayla söz almaya başladı. Kürsüye siyah örtü örtüldü.

Vekiller, yaptıkları konuşmaları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Yapılan yayınlarda, CHP'li vekillerin konuşmalar arasında Adalet Yürüyüşü'nde kullanılan "hak, hukuk, adalet" sloganını attıkları görülüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından sunulan iç tüzük değişikliğine, CHP ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) karşı çıkıyor.

Yapılan değişikliklerin yasama çalışmalarında muhalefetin konuşma hakkını elinden aldığı itirazları yapılıyor.

Değişikliği savunanlar ise yeni düzenlemelerin TBMM'nin daha verimli çalışmasını sağlayacağı ve yasama sürelerini kısaltacağını öne sürüyor.

TBMM'nin işleyiş ve çalışmalarını kurallarını düzenleyen içtüzükte 186 madde bulunuyor.

1973 yılından bu yana yürürlükte olan içtüzüğün bugüne kadar 111 maddesi değiştirilirken, bir madde metinden çıkartıldı ve 24 yeni madde eklendi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, AKP ve MHP tarafından sunulan bazı değişiklik önerileri şunlar: