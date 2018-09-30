CHP'den MEB yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının memur kadrosuna geçmesi için kanun teklifi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kendi sorumluluklarına ek olarak devlet memurlarının görev tanımına giren işleri de yaptığı halde diğer memurlardan çok daha az maaş alan ve ek gösterge hakları da bulunmayan Milli Eğitim Bakanlığı yardımcı hizmetler sınıfına tabi personelin mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmakta olan personel, görev tanımı da dâhil çalışma saatleri ve özlük hakları ile ilgili birçok sıkıntı ile baş başa bırakılarak kaderlerine terk edilmiş durumda.

Ağır çalışma koşulları altında ezilen ve sağlık sorunları dahi yaşama noktasına gelen çok sayıda personel, Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuru olmasına rağmen diğer memurlara oranla da daha az maaş alıyor.

Konuyu Meclis gündemine taşıyarak yaşanan mağduriyetin giderilmesi talebiyle kanun teklifi veren CHP’li Ali Öztunç, teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi;

“Memur kadrosuna geçirilmeliler”

“Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfına tabi personelin büyük çoğunluğu lise ve üzeri mezuniyete sahip olup idari hizmetlerde memuriyet işlemlerinde görevlendirmektedir.

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuru oldukları halde diğer memurların aldığı kadar maaş alamamakta ve ek göstergeleri bulunmamaktadır. Bu durum yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mağdur olmasına yol açmaktadır. Hizmet sınıfları arasında ek gösterge konusunda yaşanan eşitsizliğin giderilmesi açısından yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin memur kadrolarına geçirilmeleri ile yaşanan ek gösterge mağduriyeti de giderilmiş olacaktır